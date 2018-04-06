親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
桃園惡火奪四命
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李男持機車大鎖攻擊路人 兄嫂盼法官把他押起來

2018-04-06 23:13聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

李姓男子涉嫌在新竹持機車大鎖攻擊四名女被害人，昨天落網後，李同父異母哥哥說，「弟弟是家裡的頭痛人物」，常要找生母要錢，弟弟找不到生母，就遷怒他家人，今年2月間曾涉嫌持機車大鎖攻擊他太太，1至3月，更數次拿大石塊砸毀他住處一樓玻璃及他小貨車擋風玻璃，家人實在不堪其擾。

「請法官將小叔押起來，不要讓他出來害人了！」李的兄嫂今年2月曾被李涉嫌持機車大鎖攻擊，得知李在桃園落網時就說，她希望法官將李羈押禁見，不要再放出來危害別人。新竹地院今已裁定將李羈押。

李的兄長（47歲）說，弟弟小他十歲，從小個性孤僻，讀到國中就中輟休學，成年後曾涉嫌犯下竊盜等案，又染上毒品，多年來進進出出監獄多次，出獄後曾到桃園建築工地打工，但因工作不固定，經常到高雄找生母索討生活費不成，就遷怒到他及家人身上。

「弟弟除了拿機車大鎖攻擊人，還拿大石塊砸壞我家大門！」李兄長說，他為了保護家人，1月3日在住處加裝監視錄影器，

今年1月26日，弟弟涉嫌拿大石塊砸壞他家一樓玻璃窗，2月3日及3月6日清晨，分別持大石塊砸壞他停在住處前小貨車擋風玻璃，2月13日尾隨妻子，涉嫌在武廟路持機車大鎖攻擊妻子後腦，當場流血不止。

警方調查，戶籍設在桃園的李男（37歲，有毒品、竊盜等前科），時常跑到高雄向家人要生活費。李的兄嫂2月13日下午四點多，騎機車到武廟路附近買東西，停車脫下安全帽，被李騎機車尾隨，李持機車大鎖攻擊兄嫂，造成後腦撕裂傷，李動手後趁機逃逸。

案發後，李的兄嫂指控小叔涉案，警方並依殺人未遂罪嫌法辦。

毒品竊盜
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

官司纏訟27年 高院審判長花1年多調解落幕

2018-04-06 23:45

案件要和解 先找出當事人心中的結

2018-04-06 23:48

打官司太累 還有這些新選擇

2018-04-06 23:42

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

一、二審檢察官輪調 法務部：精緻偵查政策

2018-04-06 15:51

醉女急診室拉扯護理師頭髮 判2月上訴被駁回

2018-04-06 15:47

中山高西螺段車多 中午3車連環撞

2018-04-06 13:37

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

酒駕觸法判2個月 法官戒酒勸世文寫給他看

2018-04-06 11:41

七旬婦車上喝水嗆到休克 子國道急CPR救命

2018-04-06 10:35

男酒駕加速闖紅燈撞2機車 4人受傷

2018-04-06 10:01

遷葬亡母不說地點 被老爸告

2018-04-06 01:50

遷葬…不順的人想改運 順遂的怕壞風水

2018-04-06 01:48

女兒生完小孩離家出走20年 癌母痛心打官司要扶養費

2018-04-05 21:31

罵警「恁老師咧」 一字萬金換自由

2018-04-05 19:06

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

導師公開指說做愛、賣身 小六女生很受傷

2018-04-06 11:45

少女遭四哥性侵 意外查出大哥也是狼

2018-04-06 09:45

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬元

2018-04-06 19:34

划不來！躲廁所逃票154元 抓到被罰5萬元

2018-04-06 12:57

連假機車故意闖蘇花改 警方嘆：我們還不夠忙嗎？

2018-04-06 19:41

以「做愛」等不當言語指涉小六女生 導師道歉

2018-04-06 16:02

男酒駕加速闖紅燈撞2機車 4人受傷

2018-04-06 10:01

「常夢到媽媽！」5歲女童思念母親 法官讓她如願

2018-04-06 18:58

北市教官約女學生吃晚餐 卻涉帶到賓館性侵

2018-04-06 16:11

25歲離婚單親爸開毒趴意外身亡 留下兩名年幼子女

2018-04-06 20:18

男子冒領遺失物達14次 北捷：物品特徵不再外流

2018-04-06 18:36

登門想認識館長未果 酒醉男嗆：不讓健身館做生意

2018-04-06 18:36

疑吸毒過量 25歲男連假找傳播妹開趴後陳屍旅館

2018-04-06 18:34

4死火災…電線交纏 超載釀禍

2018-04-06 01:35

影／21歲毒販攜毒650公克 見警要逃揮拳又勒頸

2018-04-06 15:13

嗆張菲的性侵前科運將 踹車門襲警判3月

2018-04-06 20:14

衰！俏女傭遭雇主侄子猥褻 還被誤認挑逗遭掌摑

2018-04-06 09:23

要小女友傳裸照「陪伴漫漫長夜」 上傳臉書害慘自己

2018-04-06 16:45

台中港區野馬競速狂飆 車主竟是槍砲通緝犯

2018-04-06 19:39

誇張！男子貪小便宜 冒領捷運拾得物多達14次

2018-04-06 12:50

為了體驗「愉悅的感覺」 吸食笑氣自撞分隔島落跑返家

2018-04-06 11:11

大林里長疑年底選舉糾紛 遭黑衣人棍棒群毆骨折住院

2018-04-06 18:25

兩遊客誤闖封閉景區 原地打轉4小時以為遇上「魔神仔」

2018-04-06 15:38

回鄉掃墓遇火劫 妻兒弟弟4人喪命

2018-04-06 00:29

遷葬亡母不說地點 被老爸告

2018-04-06 01:50

女子line上設援交圈套 男子險些損失10萬元

2018-04-06 16:51

山老鼠盜採一車檜木樹瘤 「香氣」露餡

2018-04-06 21:45

持機車大鎖隨機攻擊女性 人抓到了

2018-04-06 01:55

酒駕觸法判2個月 法官戒酒勸世文寫給他看

2018-04-06 11:41

92歲失智翁失蹤 鹿谷鄉親動員搜尋憾已故

2018-04-06 11:25

警察撞傷無辜女騎士 原來是在追他

2018-04-06 20:35

老警察深夜凌晨巡邏不鬆懈 清明連3天查獲通緝犯

2018-04-06 17:57

「傳香火」才孝順？ 年邁靠女兒服侍 老夫妻看清養子

2018-04-06 23:10

手腳都不靈活 性騷女看護「摸不到不甘願」

2018-04-06 12:38

國際電音派對緝毒犬進駐 緝毒零容忍

2018-04-06 16:38

越籍女駕駛攜毒拒檢 撞翻警車3傷

2018-04-06 01:38

遭十餘人持電擊棍棒襲擊 大林鎮里長：私人恩怨

2018-04-06 19:57

車內霓虹燈閃爍太醒目 警查獲扶手內塞毒品

2018-04-06 11:31

影／毒販瘋狂想逃脫 兩警壓制也受傷

2018-04-06 14:20

遷葬…不順的人想改運 順遂的怕壞風水

2018-04-06 01:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top