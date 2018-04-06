李男持機車大鎖攻擊路人 兄嫂盼法官把他押起來

2018-04-06 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



李姓男子涉嫌在新竹持機車大鎖攻擊四名女被害人，昨天落網後，李同父異母哥哥說，「弟弟是家裡的頭痛人物」，常要找生母要錢，弟弟找不到生母，就遷怒他家人，今年2月間曾涉嫌持機車大鎖攻擊他太太，1至3月，更數次拿大石塊砸毀他住處一樓玻璃及他小貨車擋風玻璃，家人實在不堪其擾。

「請法官將小叔押起來，不要讓他出來害人了！」李的兄嫂今年2月曾被李涉嫌持機車大鎖攻擊，得知李在桃園落網時就說，她希望法官將李羈押禁見，不要再放出來危害別人。新竹地院今已裁定將李羈押。

李的兄長（47歲）說，弟弟小他十歲，從小個性孤僻，讀到國中就中輟休學，成年後曾涉嫌犯下竊盜等案，又染上毒品，多年來進進出出監獄多次，出獄後曾到桃園建築工地打工，但因工作不固定，經常到高雄找生母索討生活費不成，就遷怒到他及家人身上。

「弟弟除了拿機車大鎖攻擊人，還拿大石塊砸壞我家大門！」李兄長說，他為了保護家人，1月3日在住處加裝監視錄影器，

今年1月26日，弟弟涉嫌拿大石塊砸壞他家一樓玻璃窗，2月3日及3月6日清晨，分別持大石塊砸壞他停在住處前小貨車擋風玻璃，2月13日尾隨妻子，涉嫌在武廟路持機車大鎖攻擊妻子後腦，當場流血不止。

警方調查，戶籍設在桃園的李男（37歲，有毒品、竊盜等前科），時常跑到高雄向家人要生活費。李的兄嫂2月13日下午四點多，騎機車到武廟路附近買東西，停車脫下安全帽，被李騎機車尾隨，李持機車大鎖攻擊兄嫂，造成後腦撕裂傷，李動手後趁機逃逸。

案發後，李的兄嫂指控小叔涉案，警方並依殺人未遂罪嫌法辦。