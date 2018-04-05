大叔假冒蹺家美少女 訛詐網友8千判罰9萬

2018-04-05 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市蔡姓男子曾犯強盜等案入監服刑後，因缺錢花用，被控去年3月間涉嫌以Line假冒蹺家少女，向黃姓男網友謊稱需錢贖回典當機車，黃信以為真，共匯款8千元至蔡指定帳戶後蔡即失聯，避不見面；橋頭地院依蔡違反詐欺取財罪，累犯，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決說，蔡（38歲）曾犯強盜及竊盜案，經高雄地院判處期徒刑7 年10月，2014年6 月縮短刑期假釋出監，於同年12月因假釋期滿未經撤銷執行完畢，5年內再犯此詐欺取財案，為累犯。

去年3 月28日凌晨3點多，蔡以通訊軟體LINE傳送訊息予黃姓網友，佯稱是蹺家少女，因蹺家典當機車，需借款贖回，黃於同日上午9點13分，匯款6千元至指定銀行帳戶。

蔡領出錢後，又食隨知味，同日中午12點多，再傳送訊息予黃，訛稱因款項仍有不足而須借款，黃於同日中午12點8分，另匯款2千元至同一銀行帳戶，蔡共詐得8千元，黃事後發覺無法聯繫蔡，才知受騙報警法辦、起訴。