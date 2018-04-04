斬車手斷金流 陳家欽：抑制詐團氣燄

2018-04-04 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



「把他們的『手』斬了，是讓他們沒那麼容易拿到錢！」台灣詐團橫行，海外機房和被害人又追查不易，政府始終無良策。警政署長陳家欽上任執行「斬手行動」。他認為幕後首腦不好抓，「那就先斬車手、斷金流」，分段對抗詐團，一樣可抑制囂張氣燄。

陳家欽談起「斬手行動」由來，他說，有一天看到新聞報導，一名六十幾歲婦人接到詐團假檢警電話，以為自己帳戶要被監管，嚇得到農會要領所有存款「監管」。行員機警通知警察到場，苦口婆心勸好久，婦人才相信遭騙，配合警方抓到提款車手。

陳家欽說，電視畫面中婦人不斷感謝同仁幫她保住畢生積蓄所留下的眼淚，讓他感觸很深，「該怎麼做才能幫他們不要受害。」

陳家欽開始思索詐欺集團的特性及分工型態，兩岸合作共打不如以往，機房又多在境外，就算台嫌被遣送大陸重判，追不回錢、治不了幕後首腦，問題也不能解決。

他反向思考，詐欺集團主要目的就是「錢」，拿不到錢，什麼都白費，拿錢的首要角色是「車手」。如果能先把這些「手」都斬了，打擊詐欺犯罪必有助益。

很多人都說提款車手只是末端執行者，在詐團分工角色中並不重要，陳家欽並不認同，「詐騙集團沒了手，影響怎麼不大？」關鍵在於司法能不能制裁，還有警方強度和決心夠不夠。

兩波「斬手行動」抓了近六百名車手，羈押近兩百人，陳家欽認為，對想當車手的年輕人是不小震撼；從最近不少「老車手」回鍋被抓，車手人力出現短缺，可看出成效。