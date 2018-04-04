詐團車手風險最高 有刑責還要扛賠償責任

2018-04-04 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



詐騙台灣人的電信機房多設在大陸，撥打詐騙電話的機手不易被逮，出面領錢的車手風險最高，一旦遭查獲，成為司法唯一追究對象，相較高額詐騙所得，抽取跑腿費僅九牛一毛，卻常被判賠全案，必須擔起賠償被害人的重責。

2013年，屏東縣一名老婦在家接到假檢警電話後交付存摺，16歲陳姓車手領走187萬元，僅分得兩千元，法官認為陳的年齡已具相當知識程度及識別能力，判賠157萬元，他的父母不注重平日生活教養，未善盡法定代理人監督義務，要連帶賠償。

去年9月，新竹市某大學副教授聽信詐騙集團說詞，誤以為涉及詐領保險金，必須監管帳戶，在校門口面交300多萬元現金，兩名成年車手分別抽取18萬、9萬元，遭判刑兩年10個月，還要賠償被害人三百多萬元損失。

辦案人員與車手交手，感嘆價值觀偏差，有人持大陸銀聯卡被逮，嗆聲「我是騙大陸人，又沒騙自己人！」有人從假檢警車手做起，逐步「晉升」車手頭，最後成為替詐團洗錢的水房老闆，許多犯嫌不願收山，直言「既然都要被關了，不如繼續拚！」

警方說，詐團吸收涉世未深的年輕人當車手，這些車手的心態是「能爽先爽」，賺到佣金就拿來打網咖、買名牌，吃喝玩樂之餘，未必想得清後續面臨的司法責任。

刑法沒收新制及新修洗錢防制法已陸續分別生效，若以犯罪所得購買房產，過戶給親友，仍可追回沒入，犯嫌對不明財產來源要負舉證責任，不能再輕易脫產，該賠該還的都跑不掉。

除判賠對車手產生嚇阻力，去年政府修正組織犯罪條例納入詐欺，法院可施以保安處分，令詐欺犯入監前強制工作3年，都讓車手付出沈痛代價。