跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

2018-04-05 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／報導



台灣電信詐騙集團「橫行全球」，令兩岸民眾深惡痛絕。台灣詐騙集團究竟何時「走出台灣」？又是如何從起先只騙台灣人，轉而將目標鎖定為大陸人？

2016年4月13日，中國警方自肯亞押解涉及電信詐騙案中的第二批67名嫌犯(包括37名台籍嫌犯)，返回北京。這些嫌犯在北京遭判重刑。 （新華社） 分享 facebook

●「中國詐騙之鄉-Taiwan」

「地球知識局」發文分析台灣詐騙集團

微信公眾號「地球知識局」曾發表過一篇文章「中國詐騙之鄉-Taiwan」，引發大陸網友熱議。這篇文章詳細分析台灣詐騙集團為何全球橫行，甚至指出，詐騙集團全球化後，「不光有台灣人加盟，連大陸人也一併召來」。

這篇文章回溯到10年前，指出「電信詐騙集團隨著電信業的發展日漸蓬勃興起，台灣正是這地表最惡集團的大總部之一」，其中特別點出「福州一條街」，10年前，台灣詐騙犯罪猖獗一時，當時他們的主要手段是假稱積欠電信話費。

文章說，那時候的台灣詐騙犯，利用兩岸沒有司法互助條款的空檔，在福州設立通訊機房，以打電話的方式對台灣人行騙。這些集團在大陸以台商公司名義運作，除少數主管外，基層人員都採取軍事化管理，嚴格限制外出，這些人的老闆，清一色都在台灣吃香喝辣，鈔票賺到數都數不完。

2016年台中警方在北屯一棟透天豪宅，破獲詐騙集團電信機房。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●兩岸司法互助 逼詐團出走

台灣詐團蔓延全球 鎖定大陸人當肥羊

2009年4月，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」簽署，這才讓氣焰高漲的詐騙集團得到遏制。不過，卻也因此逼他們出走，如病毒般蔓延到全球。但這時，台灣民眾已不大容易上當。於是騙徒將對象鎖定在大陸地區，文章指出，「畢竟這裡有同文同種的龐大人口，在完全是亂槍打鳥的詐騙業眼中是比台灣更大的肥羊」。

於是，一個新的「首腦在台灣、機房在世界各地、受害人在大陸」的新型犯罪流程浮上檯面。初建一個海外機房，大約要40萬到50萬人民幣，首腦作為出資人，會一併將30到40人左右的基層人員，甚至連煮飯廚師都一併帶出國。

以出國旅行方式 一次滯留三個月左右

這些人因簽證限制，一次出動通常只能滯留三個月左右。為安全起見，他們通常會以出國旅行方式，團進團出，一旦返台便就地解散。等過一陣子後，再組織起來，更換潛伏的國家，重新「開業」，再詐騙三個月。

詐騙集團全球化後，不光有台灣人加盟，連大陸人也一併召來。台灣人的口音還是會引起大陸人警覺，但大陸員工就能完美規避這個問題，如此便形成更嚴密的三級詐騙手法。

台菲警方去年初合作偵破跨國詐騙集團，動用華航及長榮專機，從馬尼拉載運297名台籍嫌犯回國受審，兩個單位出動數百名官警押解。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●為何台灣電信詐騙這麼厲害？

千萬元以上大案 幾乎是台灣集團所為

近年來，大陸警方與東南亞各國逐漸加強合作打擊犯罪，使得詐騙集團又進一步向非洲、中東地區、和大洋洲等地擴展。從兩岸聯手共同打擊犯罪以來，抓獲的7000多名詐騙犯中有4600人是台灣人；全大陸的詐騙損失有50%落入台灣人為主的各個幫派手中；而詐騙金額在千萬元以上大案更幾乎全部都是台灣犯罪集團作為。

該文總結 台灣在電信詐騙上的優勢...

（一）台灣詐騙歷史悠久

（二）台灣對於詐騙犯罪的量刑輕微

（三）大陸民眾以及銀行業者對電信詐騙的防範意識不夠強

（四）師徒「教學相長」，師傅一代將關鍵技術如設置機房、轉接網站、駭客讀卡機等傳徒子徒孫

（五）台灣地區所發護照免簽國比較多，台灣人能免簽遠赴大量非洲、歐洲和大洋洲國家，對展開點游擊作戰非常有利

昨日，78名台灣電信網路詐騙嫌犯被大陸公安機關從菲律賓押解回大陸。 圖／摘自大陸公安部刑偵局微博 分享 facebook

●詐騙害死被害人

昨78名台嫌被遣送大陸 網友一片叫好

近年大陸民眾深受電信詐騙案之苦，受害者包括學生、老人、工人等，有的退休老人一生積蓄被騙光，處境悽慘；有男子在銀行門口上吊自殺；一名女子因丈夫死亡撫卹金被騙，跳樓輕生，甚至連公部門也被詐騙。因此，大陸公安部刑偵局昨在微博上發布78名台嫌被遣送至大陸消息後，大陸網友一片叫好。

據陸委會統計，2016年爆發肯亞詐騙案後，共計有374名國人遭遣送至大陸。肯亞在105年遣送50人、馬來西亞在105及106年遣送71人、柬埔寨在105及106年遣送67人丶亞美尼亞在105年遣送78人、越南在106年遣送4人、印尼在106年及107年遣送26人、菲律賓在107年遣送78人。

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