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國小女教師怕同事講壞話 她遠端遙控電腦恐吃牢飯

2018-04-04 21:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市北屯區某國小李姓女教師，因為擔心輔導室的其他三名長官與同事，在背後講她壞話，她就利用過去曾經上過資訊研習課程，知道Google Chrome有提供免費的遠端桌面遙控軟體，她就在前年12月底至去年6月間，在三名長官與同事的電腦中灌入遠端遙控軟體，並下載同事與他人的聊天對話紀錄，去年輔導室主任發現「電腦怪怪的」，請資訊組長前往調查，才讓全案曝光；一審認定李女涉嫌妨害電腦使用，一共5個犯行，判刑1年3月，其中9月徒刑，得易科罰金27萬元。

判決書指出，李姓女教師擔任某國小自然科教師，同時也是輔導室的組長，她在前年12月間，因擔心輔導室的主任、資料組長、輔導教師在背地裡說她壞話，因此從前年12月底，趁長官、同事不在位子上時，趁機使用三人的個人電腦，因三人都在公務電腦沒有設定帳號密碼，李開機後很輕易的灌入Google Chrome所提供的免費遠端桌面遙控軟體。

李女從前年底開始至去年6月21日為止，利用遠端遙控的方式，得知三名同事的電子信箱密碼，甚至下載信箱內的相片、LINE的對話紀錄等，因去年6月21日上午，被害的輔導室主任感覺「電腦怪怪的」，疑似被駭客入侵，找來資訊組長協助，才讓全案曝光，台中市刑大科偵隊協助調查後，將全案依妨害電腦使用罪嫌函送法辦。

李女在案件審理時，坦承犯行，一審法官認定李女涉妨害電腦使用罪有5個犯行，分別判處2月至6月不等徒刑，其中涉無故取得公務電腦之電磁紀錄罪有兩個犯行，各判4月徒刑，應執刑6月，另涉無故取得他人電腦電磁資料罪，有三個犯行，分別判處2月、5月、6月，應執刑9個月，得易科罰金27萬元，全案仍可上訴。

「同事都很驚訝她會做出這種事！」校方表示，案發時已將全案交由警方依法辦理，也召開教評會對李女做出懲處，目前李女仍在國小任職，不過已經沒有擔任行政職，校方也尚未收到判決書的相關資料，無法對案情說明，李女已在學校任職約5年多，上課非常認真，仍是單身狀態，為何會做出違法的事情，學校教師都很驚訝。

台中司法大廈。圖／報系資料照
台中司法大廈。圖／報系資料照
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