退休公務員爆貪汙 貪9千判1年6月 緩刑4年

2018-04-04 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣選舉委員會黃姓女課員，沒有應依據實際加班時數據實申報，卻利用職務之便詐領加班費及不休假加班費共6日，金額為9095元，遭法務部廉政署移送新竹地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。新竹地方法院判，黃女利用職務上機會詐取財物罪，共3罪應執行有期徒刑1年6個月。緩刑4年，並應於判決確定起1年內，向公庫支付3參萬元。褫奪公權1年。

黃姓女子是新竹縣選舉委員會課員，負責選舉監察以及法制業務，並協辦註登所屬人員簽到（退）簿上休假、補假及公差等紀錄與保管所屬人員簽到（退）簿上修、補假及公差等差假單據等人事業務，依法令服務於地方自治團體所屬機關，且具有法定職務權限的公務員。

判決書指出，黃女因職務上負責協辦註登簽到（退）簿及保管差價單據的機會，趁著在辦公室內，先行抽出並毀棄其前揭日期經單位主管的員工休假單，再以修正液，將簽到（退）簿欄位上塗銷「休假」等文字後，改為「自己的名字」等文字方式，變造其簽到（退）簿之上班紀錄。

黃女在民國99年、100年、102年12月中旬，在各年度不休假加班費調查上，虛報共7日，導致行政室陳姓書記人員誤認，黃女不休假加班費調查表為真實，並據以製作內容不實之「新竹縣選委會員工不休假加班費印領清冊」，共詐領9095元。法官認為，黃女行為足以損害於新竹縣選委會對於管理、核撥加班費用正確性。

法官審酌，黃女不知以正途取財，且身為公務人員不知恪守己職，利用職務上可請領加班費及不休假加班費之機會，貪圖小利，變造公文書行使公務員登載不實的公文書、詐取各次加班費及不休假加班費，行為不當。

法官認為，但及黃女始終坦承犯行，兼衡詐取之財物甚微，情節並非重大，應非惡性重大之人，且犯罪後已將詐得財物繳回，衡酌黃女一直在新竹縣選委會工作，現已退休。因此判，黃女犯利用職務上機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑1年2個月，均褫奪公權1年。應執行有期徒刑1年6個月。緩刑4年，並應於判決確定之日起1年內，向公庫支付3萬元。褫奪公權1年。