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德國「瘋狂房租」時代（上）：房客搶屋大作戰

8歲觸電雙手右腿截肢 陸知名口足畫家竟也是丐幫成員

2018-04-04 15:47聯合報 記者江孟謙╱即時報導

移民署新北市專勤隊調查陸籍街頭賣藝身障人士，發現背後竟有集團操控，半年來陸續查獲20名陸籍非法滯留台灣的賣藝行乞身障者，本月2日拘提兩名在台集團成員，查扣音響、麥克風、帳本等證物，據了解，該集團每月在台獲利高達400萬元。

專勤隊調查，該集團成員竟有陸籍知名口足畫家胡遠月，27歲的青年殘疾畫家胡男曾在大陸舉辦個人美術作品展，據了解，胡8歲時在上學路上不慎觸電，上肢和右腿被截肢，僅存的左腿至今還不時感染。

胡男17歲時，一次偶然的機會接觸到美術繪畫藝術，產生了濃厚的興趣， 開始嘗試用口銜筆作畫，夢想成為一名畫家。專勤隊指出，胡男疑似認為在大陸賺的不夠多，繳交3萬元「入會費」加入楊男的丐幫集團，到各國賣藝，如今被台移民署查獲遣返。

此外，集團也有一名與明代畫家江南四大才子「唐伯虎」同名的成員，去年10月遭土城警察查獲，患有小兒麻痺的31歲唐男，癱坐路旁唱歌賣藝，吸引不少民眾「打賞」，每月收入逾10萬。據悉，唐男曾在四川獲得歌唱選秀比賽獎項，以觀光自由行名義來台，逾期滯留2個月，去年遭遣送回國。

當時唐男向警方表示，自己對歌喉有信心，索性在台灣各地傳統市場當起街頭藝人擺攤獻唱，喜歡台灣人文風景，尤其喜歡台灣人心地善良，熱心助人的精神，有時候運氣好，有時候一個早上收入可以達到上萬。

「唐伯虎」也是丐幫集團旗下成員。記者江孟謙／翻攝
「唐伯虎」也是丐幫集團旗下成員。記者江孟謙／翻攝
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