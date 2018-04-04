四輪傳動仍困萬里沙灘 警民合力救車脫困

2018-04-04 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



一名來自台北市的黃姓男子昨晚駕車到新北市萬里區的下社沙灘勘查露營場地，不慎車困沙灘動彈不得，當時天色昏暗，附近人煙稀少，只好請求警方協助。警方到場仍無法將車子拖離，最後找來民間友人，商請有四輪傳動吉普車的民眾到場協助

金山警分局大鵬派出所昨晚7點多接獲黃男報案，警方到場後，開啟照明設備，發現一輛休旅車深陷沙灘動彈不得，黃男指該車四輪傳動，即使深陷仍應可以正常行駛，卻不知何故無法繼續前進。

警方觀察發現該處沙灘沙土過於鬆軟，車輛才會難以動彈。深陷車離道路尚有一段距離，警方擔心海水隨時會漲潮，先協助車主嘗試將車輛拖出，但在缺乏有效的工具之下，耗費近1小時後，仍無法順利將受困車輛拖離沙灘。

副所長陳世華幫忙聯絡附近熟識之友，請有四輪傳動吉普車的民眾到場協助，終在警民通力合作下，將該車輛拖離沙灘，黄男相當感謝警方與地方熱心民眾的幫忙，頻頻道謝致意。