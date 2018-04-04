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週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

影／同行友人安撫不了 醉男突譙警遭過肩摔

2018-04-04 12:26聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄許姓男子唱KTV飲酒作樂後在鳳山區鳳南路、善和街口喧鬧，警方趕抵現場，2名同行女姓友人不斷安撫「可以回家了！」還替他向警說不好意思，不料許被女方攙扶著離去時，猛然回頭怒譙「臭X掰」，警聽聞立即壓制帶回偵辦，即使許酒醒後掉淚道歉，仍依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，許姓男子（31歲，搶奪、傷害、公共危險前科）為皮帶工廠作業員，昨天凌晨與友人到高雄鳳山一間KTV歡唱到天亮，結束後，他疑似受酒精發揮作用，情緒不滿大聲喊叫被路人報案，五甲派出所員警抵達後欲盤查，他不太願意配合，反質問警方「我有做什麼嗎？」、「三小」，就是不拿出證件。

不過許的2名女性友人見狀趕緊上前，輕聲安撫「可以回家了！」但許念念有詞「我不對嗎？」其女性友人喝令「好了！不要再說了」，警也願意放行，其中1女趕緊拉他過馬路，另1人還向警說「不好意思」，許卻在路中回頭譙「臭X掰」，警方便衝上前將他過肩摔，帶上警車。

據了解，許被帶回五甲所內仍不斷咆哮，口出惡言，過約1小時疑似酒醒得知要被法辦，突然拭淚，哭著向警道歉，他坦承，唱歌時約喝3、4手啤酒，經測得酒測值每公升0.50毫克，全案依妨害公務罪嫌移送法辦。

高雄許姓男子（左二）酒後在路上喧嘩，警獲報到場處理。記者林伯驊／翻攝
高雄許姓男子（左二）酒後在路上喧嘩，警獲報到場處理。記者林伯驊／翻攝
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許姓男子（左三）被兩女安撫拉走，卻忍不住譙警，被依妨害公務罪嫌送辦。記者林伯驊／...
許姓男子（左三）被兩女安撫拉走，卻忍不住譙警，被依妨害公務罪嫌送辦。記者林伯驊／翻攝
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妨害公務KTV
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