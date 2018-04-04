影／同行友人安撫不了 醉男突譙警遭過肩摔

2018-04-04 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄許姓男子唱KTV飲酒作樂後在鳳山區鳳南路、善和街口喧鬧，警方趕抵現場，2名同行女姓友人不斷安撫「可以回家了！」還替他向警說不好意思，不料許被女方攙扶著離去時，猛然回頭怒譙「臭X掰」，警聽聞立即壓制帶回偵辦，即使許酒醒後掉淚道歉，仍依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，許姓男子（31歲，搶奪、傷害、公共危險前科）為皮帶工廠作業員，昨天凌晨與友人到高雄鳳山一間KTV歡唱到天亮，結束後，他疑似受酒精發揮作用，情緒不滿大聲喊叫被路人報案，五甲派出所員警抵達後欲盤查，他不太願意配合，反質問警方「我有做什麼嗎？」、「三小」，就是不拿出證件。

不過許的2名女性友人見狀趕緊上前，輕聲安撫「可以回家了！」但許念念有詞「我不對嗎？」其女性友人喝令「好了！不要再說了」，警也願意放行，其中1女趕緊拉他過馬路，另1人還向警說「不好意思」，許卻在路中回頭譙「臭X掰」，警方便衝上前將他過肩摔，帶上警車。