沒打方向燈1分鐘3罰單 違規駕駛嘆：遇殺手級檢舉魔人

2018-04-04 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



一名駕駛在網上貼出自己違規被開單文章，被友人轉貼到臉書社群，引發網友議論紛紛。這名駕駛上月底開車在台62快速道路下匝道，因連續在3個路段變換車道未打方向燈，被後方的車輛錄下檢舉，短短450公尺的距離，1分鐘被連開3張罰單，他感嘆遇到「殺手級檢舉魔人」，稱讚夠厲害，提醒駕駛記得要打方向燈。

李姓網友在‎「基隆人大小事」臉書社群貼文，指這是親友發生的真實案件，真的是遇上「殺手級檢舉魔人」，地點就在台62快速道路基隆端往西，出3號隧道靠右往孝東路間。

這名駕駛貼文打趣寫著：距離：450公尺；罰單：#1分鐘連續3張罰單；罰金：財去人安樂！心疼！別問了；原因：變換車道未打方向燈。

駕駛說，先說明他有錯，請各位砲小力一些，只因當天下午2點多沒什麼車，而他的車速也不快，往西行駛出了3號隧道盡量靠右行駛下引道被開第1張罰單；再減速往右側孝東路方向被開第2張罰單；接著進入孝東路往左側車道行駛被開第3張罰單，就這樣450公尺， 1分鐘連續3張罰單3個路段，從快速道路、引道到一般道路。

他指出，上述路段大部分的駕駛人速度不快，因為3號隧道出口有測速照相以及往孝東路的引道為右彎且距離很短又有紅綠燈，所以時常有人如他一樣疏忽大意未打方向燈，到派出所看影片檔，1分鐘的影片檔案被精確的分成3小段，「這絕對是行家」。檢舉人開的是一輛舊小貨車，時常行駛此路段檢舉，必殺級的檢舉魔人。

這名駕駛強調，他有違規，但僅僅450公尺距離能這樣檢舉也是厲害，提醒諸位駕駛人於此路段行駛一定要打方向燈， 否則「小朋友就會離家出走了」。

市警第二分局深澳所長蘇育瑋表示，市警局有交通違規檢舉專區，轄區案件會轉來派出所查證，每月都有100到200件，經過查證程序，只要檢舉影片、照片違規事證明確，就會據以開單告發。

他說，告發是以違規事實來認定，連續在不同路段多次違規，就會依個別行為告發。轄區孝東路、深溪路違規案件都相當多，主要以汽機車違停及未打方向燈兩項最多。