添加物合法 海帶加工改無罪

高雄地檢署前年偵辦潘姓夫妻涉嫌非法在海帶添加工業級原料，會同高市府衛生局人員前往查緝時，海帶仍浸泡中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

潘姓夫妻以碳酸氫銨等五種原料浸泡海帶產品販售十多年，一審以違反食安法判夫妻倆各一年二月徒刑；二審高雄高分院認為，這五種原料是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」正面表列的合法添加物，改判夫妻無罪。不過，因未取得添加物許可，應由衛生局行政裁罰，可上訴。

高市府衛生局食品衛生科長陳建榮說，食藥署兩年前曾表示，業者製作食品時，只要食品添加物品項屬「正面表列」，就屬違反第十八條的行政罰。食藥署及高市府衛生局說，一旦司法確定，會視情節輕重開罰。