施振榮么女夫妻 互疑外遇

2018-04-04 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



宏碁創辦人施振榮的女兒施宣榕，懷疑結褵十六載的夫婿葉光章金屋藏嬌，委託小孩的陳姓音樂老師潛入葉的租屋大樓調查；陳男因拍攝大廈樓梯間與隔門貼耳竊聽，昨天被依侵入住宅罪嫌起訴。

另外，葉光章也懷疑施宣榕與陳姓音樂老師（卅五歲）有染，並提出兩人共同外出用餐、同遊日本等照片，控告兩人涉妨害家庭罪，不過台北地檢署認為光憑照片難以認定兩人通姦，處分不起訴；葉聲請再議被駁回，不起訴確定。

葉光章是法學博士、立委葉宜津胞弟，目前是第一金證券董事長。施宣榕是施振榮么女，輔大畢業後進入華航當空服員，經同事介紹認識葉，婚後在家專心照顧子女，兩人結褵十六年，後來各自猜忌對方外遇，甚至對簿公堂。

據調查，葉光章多年前在北市仁愛路圓環周邊投資一間小套房，後來轉租給一名女子使用，施宣榕某次在葉的公事包內發現保險套，還有該套房隨身鑰匙，懷疑丈夫假借租屋之名在外金屋藏嬌；她為確認租屋女是否為小三，委託陳姓音樂老師暗中蒐證。

二○一六年九月，陳男趁大樓保全不注意，進入葉光章位於十一樓的套房外，除用手機拍攝樓梯間照片，還在門外附耳偷聽屋內動態八秒，龔姓保全員從監視器發現，陳逃離，遭控侵入住宅與妨害家庭。

北檢調查時，陳承認受施宣榕請託調查葉光章是否外遇，否認與施女通姦。檢方調查時認定，葉租屋處位於住商混合大樓，公眾得以自由進出，陳進入樓梯間的行為不算侵入住宅，處分不起訴，通姦部分也沒證據，處分不起訴。

葉聲請再議，高檢署將侵入住宅部分發回續查，因傳龔姓保全作證稱該大廈設有駐衛保全管理與人員管制，陌生訪客必須登記，檢方轉而認定陳未經保全同意擅自進入大廈意圖竊聽住戶隱私，即便在樓梯間也構成侵入住宅罪行。