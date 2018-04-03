檢舉達人抽獎出陰招 中iPad mini被檢舉法辦

2018-04-03 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



檢舉達人高雄張姓男子，得知環保署為鼓勵檢舉烏賊車所辦抽獎活動，竟涉嫌冒充兩名親戚名義參加，順利抽中iPad mini 3大獎，再用女兒身分證假造成得獎人、偽刻章去領獎，後來又以相同手法抽中液晶電視、行車導航，後來被冒名者收到扣繳憑單，向檢調檢舉才讓事情曝光。

檢方調查，張男（43歲）長期檢舉汙染案件，2015年知道環保署辦的「鼓勵民眾檢舉高汙染車輛抽獎活動」，為增加中獎機率，冒充張姓女親戚的名義，上高市府環保局網站填寫張女姓名、身分證字號，但填自己住處地址，同年12月抽中iPad mini 3後，他將女兒的身分證掃為電子檔，把相關欄位修改為張女資料，印出來黏上「得獎人基本資料」，再刻姓名章、偽造簽名，成功拿獎品。

隔年他參加活動又涉以相同手法，偽造另名張姓男親戚身分，結果抽中43吋液晶電視、5吋GPS行車導航，這次他用自己身分證去變造，再度成功領到獎品。沒想到被冒名的兩人事後收到國稅局寄發所得扣繳憑單，氣得檢舉，張姓男子到案也坦承犯行。