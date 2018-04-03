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管教過當！男童哭趴後車廂 母不甩踩油門遭全記錄

國道1號南下203公里 五車追撞事故嚴重回堵

2018-04-03 19:54聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

清明連假明天開始，南下車潮已經逐漸湧現。前天國道北斗段才發生五車連環追撞車禍，今天傍晚六點多又發生一起5車追撞事故，但幸好沒有造成傷亡，僅有車輛受損，國道三隊員警迅速前往排除，已經在晚間七點多排除完畢，但因為一度僅有路肩能夠行駛，造成車輛回堵嚴重，至目前為止從王田交流道到彰化交流道的車速都不到30公里。國道三隊交通組長賴協駿表示，肇事駕駛目前才剛帶回製作筆錄，事故發生原因尚待釐清。

今天傍晚六點多國道一號南下203公里處發生追撞事故，造成回堵嚴重，幸好無人員傷亡...
今天傍晚六點多國道一號南下203公里處發生追撞事故，造成回堵嚴重，幸好無人員傷亡。記者凌筠婷／翻攝
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國道連假車禍
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