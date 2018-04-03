酸網美律師外送茶遭訴 補教名師當庭道歉

2018-04-03 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



刑事訴訟法補教名師「撲吼獅」莫孟衡，在個人臉書上三番兩次PO文奚落近期竄紅、時常在粉專上分享美照、工作心得與簡單法律小知識的年輕女律師黃靖芸，指她是「酒店化、外賣茶」，遭北檢起訴公然侮辱。台北地院今首度開庭，莫當庭道歉並願意付6萬元和解金，交由黃女捐給婦女團體，本案和解成功、撤告落幕。

檢方調查，莫孟衡前年1月24日，先在個人臉書上PO文，分享「黃靖芸律師。生活法律沙龍」粉絲專頁連結，並撰寫「現在律師都酒店化了」，還在回應區留言「為什麼不說一杯茶多少錢？有沒有外送？」。

檢方查出，莫孟衡隔日又在臉書PO文，撰寫「最近都靠楊律師跟黃律師這兩個活寶帶給我各種快樂 沒想到又多了付費實習的這個天才律師」、「到底有哪份工作 是不用學習就可以馬上上手的 就算躺著賺也是要會樂器的 不知道同樣邏輯下 以後找工作是不是都要付老闆一筆錢才能上班？」、「阿 你怎能不愛台灣阿」。

事後，黃靖芸輾轉從法律圈內友人獲取截圖，才知道遭莫孟衡在臉書上訕笑，認為她年輕女律師的形象遭物化，控告妨害名譽。北院今下午開庭，莫孟衡不認罪，「我知道這句話，現在看起來有惡意，但當時是因下班會經過仁愛路一間『茶店沙龍』酒吧，恰巧看到黃的粉專，「想討論律師要拍沙龍照來行銷自己嗎？」所以才會貼文說「酒店化」。

他說，僅是針對粉絲團行銷的行為、現象討論，才會留言回覆鄭姓律師，因為彼此是高中同學，私下時常就這類問題口頭、透過電話討論。他也坦承，這些話看起來可能充滿惡意，但偵查中也調解過兩次，我都表示雖然不認為是違法的字眼，但道德上確實有不洽當的地方，願意尋求方法道歉。

雙方在法官調解下，願意以6萬元、親筆道歉「造成黃靖芸律師名譽受損極不快，僅誠摯向她表示歉意」，並交由黃靖芸捐款給婦女團體，再斟酌是否要將道歉聲明放上粉絲專頁，黃女也當庭撤回告訴，法院將為不受理判決。