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博士生搭訕女大生教游泳 偷親摸臀被判刑　

2018-04-03 14:54聯合報 記者林敬家╱即時報導

王姓博士班學生前年7月間在台中中興大學游泳池內游泳，看見一名女大生獨自游泳，上前搭訕要教對方，女學生不疑有他，王卻在指導過程中伸出鹹豬手，親吻、擁抱並碰觸她臀部，女學生感到恐懼覺得被侵犯，台中地院法官依性騷擾防治法判拘役58天，得易科罰金。

王姓博士生否認犯行，他說，看見女學生游泳姿勢不正確，擔心她將來遇到危險無法自救，好意指導，沒有親吻或擁抱告訴人，也沒有碰觸她臀部。

女大生指出，王姓男子起初教韻律呼吸拉她的手，因韻律呼吸是在水面一上一下，這個動作重複了好幾次，後來直接抱著她，這些動作都是在水面下，第一次碰到她臉頰以為是自己錯覺，但第二次便可以感覺得對方要親我，手也慢慢的摸到她的臀部，覺得受侵犯推開王。

前年7 月5 日下午6 時30分事發後，女大生離開游泳池回到寢室，打電話告訴父母、哥哥，及兩個朋友，父母親得知相當擔心，隔天從台南北上了解，下午報警。

法官調閱監視器，傳喚有20年游泳教練作證，教練指出韻律呼吸教學時，眼睛會看著學員的口鼻，維持一個手臂的距離，頂多抓住學員手肘，如果要抓住敏感的位置會先詢問學員，本件勘驗筆錄38分26秒部分，王頭部持續前傾的動作距離太近，除非是家人或是親屬、比較好的朋友，才會這樣做，一般教練是不會這樣做。

法官認為博士生未能理性克制己身，假借游泳教學觸碰他人身體隱私部位，讓女大生心理恐懼及不安全感，依性騷擾防治法判拘役58日。

王姓博士生假借教女生游泳伸出鹹出手被判刑。圖／報系資料照
王姓博士生假借教女生游泳伸出鹹出手被判刑。圖／報系資料照
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性騷擾中興大學
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