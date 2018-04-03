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清明連假交通尖峰 台南交通快打部隊備戰

2018-04-03 13:39聯合報 記者邵心杰╱即時報導

清明連假長達5天，台南市中西區古蹟、商圈林立，預期湧入大批返鄉及觀光旅遊人、車潮，對警方交通疏導的挑戰不亞於舊曆春節，因此，市警二分局為因應區域性需求，特地規劃「交通快打部隊」線上待命，警方強調，遇有道路壅塞情形，線上巡邏警力即時投入主要路口交整，引導紓解車流，迅速排除塞車狀況。

市警二分局交通組指出，為維持轄區各主要道路交通順暢，連假期間針對赤崁樓、孔廟文化園區及海安、正興商圈等周邊重要路口編排交整警力，疏導管制，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可減少尋找停車位時間。

然而，中西區觀光景點、購物中心及商圈眾多，且市區道路多為兩線道，面對瞬間湧入的車流，道路負載量仍顯不足。

因此，針對中西區西門路、府前路、中華西路、民生路、海安路等重要幹道，除加強沿線交通秩序整理，並特別規劃交通快打部隊線上待命。交通組表示，每個時段編排有6至7名線上巡邏警力，機動出勤。遇有道路壅塞情形，即時投入主要路口交整，引導紓解車流，迅速排除塞車狀況。

除此之外，交通局發行智慧型手機APP「台南好停」，可透過GPS定位功能，做即時停車場資訊查詢，民眾可多加利用，節省開車民眾找停車位時間。警方呼籲，為維護交通秩序平穩順暢，請用路人在行經交通管制路段時，減速慢行或提前改道，且遵守各路口交整人員的指揮疏導，「快快樂樂的出門，平平安安的回家」。

警力即日投入主要路口交整，引導紓解車流，排除塞車狀況。記者邵心杰／翻攝
警力即日投入主要路口交整，引導紓解車流，排除塞車狀況。記者邵心杰／翻攝
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