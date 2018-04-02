結婚11年與前女友偷吃10年 夫鹹濕對話被抓包

2018-04-02 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



廖姓男子2005年結婚，廖妻2015年間拿他放在浴室的手機把玩，無意間看到夫與黎姓前女友LINE對話，才發現夫外遇長達10年，廖還幫黎開店，每月付給她3萬元，廖妻起初發現選擇不追究，卻又抓到夫藕斷絲連相當痛心，妻向黎姓女子求償，台中高分院判賠60萬元撫慰金。

廖妻看到LINE截圖對話，內容有為解決生理需求邀約，有談論自拍露點照的交易等，廖姓男子坦承與黎姓女子原為同事，在2005年到2006年間是男女朋友，他與妻結婚時黎姓女子也有到場包紅包，廖後來離開公司後一段時間兩人沒聯絡，後來回台又接觸上，斷斷續續交往，持續到2015年都還有發生親密關係。

廖外遇被抓包後，黎姓女子傳訊息向廖妻坦承確實與廖相識甚久，有曖昧過，也自知這樣的關係會造成廖妻傷害，欠她一個道歉，並提及與其夫曾共同經營彩券行；台中地院法官認為兩人結婚11年，外遇長達約10年時間，侵害配偶情節重大，判黎姓女子賠償60萬元。