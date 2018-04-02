結婚11年與前女友偷吃10年 夫鹹濕對話被抓包
廖姓男子2005年結婚，廖妻2015年間拿他放在浴室的手機把玩，無意間看到夫與黎姓前女友LINE對話，才發現夫外遇長達10年，廖還幫黎開店，每月付給她3萬元，廖妻起初發現選擇不追究，卻又抓到夫藕斷絲連相當痛心，妻向黎姓女子求償，台中高分院判賠60萬元撫慰金。
廖妻看到LINE截圖對話，內容有為解決生理需求邀約，有談論自拍露點照的交易等，廖姓男子坦承與黎姓女子原為同事，在2005年到2006年間是男女朋友，他與妻結婚時黎姓女子也有到場包紅包，廖後來離開公司後一段時間兩人沒聯絡，後來回台又接觸上，斷斷續續交往，持續到2015年都還有發生親密關係。
廖外遇被抓包後，黎姓女子傳訊息向廖妻坦承確實與廖相識甚久，有曖昧過，也自知這樣的關係會造成廖妻傷害，欠她一個道歉，並提及與其夫曾共同經營彩券行；台中地院法官認為兩人結婚11年，外遇長達約10年時間，侵害配偶情節重大，判黎姓女子賠償60萬元。
黎姓女子上訴指廖姓夫妻在社群網站所公開照片及網站生活感言顯現生活美滿，未見受何影響，並無對他們婚姻有損害，二審合議庭法官認為婚姻受第三者干擾，身心必然受創，此等痛苦不足向外人道，未必顯現在言表，維持一審賠償判決。
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