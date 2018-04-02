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全家人都愛勞力士 亡父手表鑽戒歸誰引發兄弟鬩牆

2018-04-02 13:00聯合報 記者曾健祐╱即時報導

勞力士手表示意圖。一對兄弟因父親的勞力士表歸屬對簿公堂。圖為勞力士遊艇名仕型Oy...
勞力士手表示意圖。一對兄弟因父親的勞力士表歸屬對簿公堂。圖為勞力士遊艇名仕型Oyster Perpetual Yacht-Master 40。 圖／勞力士提供
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李姓一家人對手表頗有研究，尤其最愛勞力士廠牌，李家大哥說自己10年前買了1隻勞力士手表、1只鑽戒，和爸爸約好用他的蘇黎世手表交換配戴，直到父親過世卻把表、戒送給弟弟，李不滿控告對方侵占，檢方認定罪嫌不足不起訴。

李男主張，12年前先是買了1支勞力士蠔式手表，還請工匠改裝提升表面外觀、價值，同年又購入1只鑽戒，後來再和爸爸約定好，拿自己的勞力士、鑽戒和父親的蘇黎世手表交換配戴，直到父親過世就把表、戒還給他。

去年李父往生後，勞力士和鑽戒卻交給同住的弟弟保管，李男打算要回手表鑽戒卻遭拒絕，於是控告手足侵占；但弟弟喊冤說，手表和戒指都是爸爸生前送給他的，目前歸自己所有，而且哥哥也不曾向他索討，不知為何會被告。

李男則證稱，當初和爸爸說好交換配戴僅有口頭約定，沒有簽立書面證明文件，而勞力士、鑽表價值各約24萬8000元、7萬元。

但檢方查出，李父10年來曾委託兒子代為放款、投資，李還曾還不出錢被爸爸控告侵占，後來經和解才獲不起訴處分，因此李男的手表、鑽戒究竟是他自己出錢買，還是用父親資金購入仍有疑慮。

另外，李的姐姐也證稱，因為全家人都喜歡勞力士，所以幾乎都有配戴類似的手表，而李比較了解手表，推測爸爸配戴的可能是委託他購買，至於有無交換配戴協議她就不清楚。

檢方認為，勞力士、鑽戒都是李父長年隨身佩帶之物，價格不斐，如果確有交換配戴約定其他子女卻沒聽說過，顯然和常理不符，加上無其他積極證據，予以李的弟弟不起訴處分。

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