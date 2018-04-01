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取消廉航機票沒用到行李託運 這部分退還

2018-04-01 19:51中央社 台北1日電

蘇男買香草航空機票，但在出發前兩週取消；香草航空不退錢，蘇男提告；北院認為蘇男的機票費用包含行李託運等，這部分沒用到，因而在去年12月底判旅行社賠償蘇男新台幣2914元。

台北地方法院判決書指出，蘇男主張，他在106年1月12日透過第三方網路平台，訂購香草航空股份有限公司去年4月2日日本到台灣的機票。

蘇男指出，因私人因素，他去年3月20日在香草航空官網取消機票，卻未獲得任何退費；機票是透過第三方平台訂購，在訂購時並未說明機票不能取消，倘若消費者知道無法退費，當然不會取消，再加上這筆費用中含有加購行李託運等費用，不能退費並不合理。

香草航空台灣總代理萬鈞旅行社股份有限公司則主張，蘇男透過第三方平台購買機票，平台支付日幣3萬3040元（按當時匯率，換算新台幣為9114元）給香草航空；香草航空的票價類型分為「繽紛香草」、「原味香草」和「心動香草」，「原味香草」和「心動香草」這兩種一經訂購，就不可請求退票和退款。

萬鈞旅行社指出，蘇男在購票時應知悉所購買的票種為「原味香草」，無法辦理退款；香草航空網站「行程管理」相關操作，選單明確區別「更改訂位與追加服務」與「取消」功能，很難想像使用者會誤認取消航班後，可以變更航班時間。而在選擇取消後，網頁上也有多次提醒退款金額為0元，或者是不可退款。

法官認為，蘇男訂購機票時應已比價過，並了解相關服務內容，況且蘇在香草航空網站進行取消動作時，網頁有顯示相關退票說明，原告自難謂為不知。

法官考量，香草航空等廉價航空公司，藉由壓低各類營運成本，提供優惠的低廉機票價格，因此退票限制相較一般機票為嚴格，尚屬合理；不過蘇男的票價中，包含行李託運及服務費用，蘇實際上並未用到，航空公司可節省此部分營運成本，因此旅行社要退還這部分的金額（2914元）。全案可上訴。

機票香草航空旅行社

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