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印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

性侵2女童後送芭比娃娃 家長「怕麻煩」差點讓他逃過

2018-04-01 15:09聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南5歲女童A女，4年前與幼兒園同學B女被蘇姓男子涉嫌騙進轎車內以手指性侵，蘇事後還買芭比娃娃送給A女。A、B女的家長當天就發覺女兒下體受傷，但因「怕麻煩」、「只是摸也沒怎樣」未報警，直到幼兒園上課時分享生活經驗，兩女童向老師吐實，全案才曝光。台南高分院依強制性交罪累犯，判處蘇有期徒刑12年，可上訴。

判決指出，蘇與A女母親是舊識，2014年12月31日下午6點多，他看到5歲的A女與幼兒園同學4歲的B女在民宅前畫畫，身旁無大人陪伴，涉嫌藉口帶她們到超商買零食，將兩女童拐上轎車。坐在駕駛座，強行先後性侵副駕駛座的A女，以及後座的B女，直到兩人哭泣喊痛才停止。蘇得逞後載兩女買零食，再帶她們返回原處，事後還送A女一個芭比娃娃。全案數日後因幼兒園老師通報曝光。南檢依強制性交等罪起訴蘇，求處15年重刑。

蘇否認性侵，辯稱是遭A女母親誣陷，她事後還找人要他用錢處理。蘇的律師辯稱，兩女童於偵審中證述內容前後不一，且家長案發當晚即知此事，竟未報警處理，A女母親反而私下索賠，與常理不符。本案只有女童證詞，沒有其他積極證據證明蘇犯案，應諭知他無罪。

兩女童都證稱被蘇帶上車性侵，也有看到對方遭性侵，但對各環節陳述無法連貫或忘記。經驗傷，兩人下體皆紅腫。

A女外婆證稱，事發當天看到孫女走路一扭一扭的覺得奇怪，孫女表示被蘇帶到車上摸尿尿的地方，晚間洗澡時還發現流血。她起初還不信，後來蘇有買芭比娃娃來送孫女，她覺得不對勁才追究。最初否認的蘇，幾天後打電話稱「拍謝、失禮」，她當時想說可以算了就算了，不想惹麻煩，也不想讓別人知道。A母親證稱，母親不想把事鬧大，加上顧慮對女兒心理有不良影響，所以沒有報案。她們不曾向蘇求償，女兒被欺負不是錢可以解決的事。

B女母親證稱，案發當晚發現女兒下體紅腫，也聽女兒描述被性侵，「想說不要讓太多人知道，畢竟是摸，也沒有怎樣，不想把事情鬧大，所以沒有報警。」

合議庭認為，女童家長的考量屬人情之常，兩女童對受害過程證述明確，因年紀太小，對前因後果無法完整連貫呈現。雙方家長不忍女兒得一再出庭追憶不堪過往，一度不想再處理此事，希望女兒趕快忘記受害遭遇。經合議庭明告要求，才終於完成被告要求提出的兒童臨床心理衡鑑。女童家長沒有對蘇提出民事求償，不像是為了金錢賠償誣陷蘇。

合議庭認為，蘇以至超商購買零食為餌，誘騙兩名女童性侵，事後未見悔意，迄未與女童家長達成民事和解。A女母親則表示這種人要判重一點，請求法官從重量刑。因此依對於未滿14歲之女子犯強制性交罪累犯，各處有期徒刑8年、7年8月，應執行有期徒刑12年。

蘇姓男子假意帶兩名女童買零食，將她們騙上車性侵。示意圖／ingimage
蘇姓男子假意帶兩名女童買零食，將她們騙上車性侵。示意圖／ingimage
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性侵幼兒園超商

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