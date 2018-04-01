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影／聯結車衝撞「生死一瞬間」 國道3警執勤1受傷

2018-04-01 12:55聯合報 記者曾增勳╱即時報導

國道警察第一大隊王姓小隊長、孫姓、陳姓員警昨天巡邏行經國道1號中山高北上46.6公里蘆竹路段，發現一輛自小客車故障佔用外側車道，進行拖吊車排除作業，3人下車疏導交通警戒，後方設交通錐警示，不料劉姓聯結車司機疑似未注意車前方事故煞車不及，從後方追撞，造成貨櫃往前擠壓，聯結車失控差點撞上執勤警察，車頭、車身呈凹折，自撞外側護欄肇事.

所幸3員警反應機警逃開，不過，陳姓警員在跳開過程中不慎跌倒，雙手掌、左腳膝蓋擦傷，3人「生死一瞬間」直呼幸運逃過一劫，今天上午談起仍餘悸猶存。劉姓司機肇事疏失，國道警方決定依法開罰。

王姓小隊長表示，當時執勤故障事故，擺放交通三角錐警示，進行交通疏導和拖吊作業，突然看側車道一輛聯結車疑似煞車不、發出巨大聲響，往員警站立處衝過來，所幸3人及時跳開，卻嚇一身冷汗，其中陳姓警員過程中不慎跌倒，雙手掌、左腳膝蓋擦傷，幸無大礙。

警方對61歲劉姓聯結車司機酒測沒有酒精反應，劉姓司機表示，他開車從國2大園交流道接中山高北上準備到基隆，在林口爬坡路段外側車道，發現前方事故、員警在後方指揮，立即踩煞車向右閃避仍不及，車頭、車身碰撞外側護欄發生事故。

國道警方表示，劉姓聯結車司機未注意前方路況反肇事，警方將依道路交通安全規則規定處9000元到1萬2000元罰鍰，並呼籲用路人開車不要超速，隨時注意前方動態，保持安全距離，看見巡邏車處理事故，一定要提高警覺避讓。

國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， ...
國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， 其中一警員輕傷。圖/國道警方提供
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國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， ...
國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， 其中一警員輕傷。圖/國道警方提供
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國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， ...
國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， 其中一警員手部及膝蓋輕傷。圖/國道警方提供
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國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， ...
國道警方中山高蘆竹路段執勤拖吊排除，一輛聯結車司機未注意直接衝撞，幸3人跳開， 其中一警員手部及膝蓋輕傷。圖/國道警方提供
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