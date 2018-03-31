涉資助北韓 法務部對張永源祭金融制裁

2018-03-31 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台籍商人張永源與駐俄羅斯的北韓掮客合作，非法銷售北韓出口的煤炭，去年還試圖幫北韓與俄羅斯簽訂一項金額高達100萬美元的原油協議，昨天被聯合國安理會公告為制裁名單，法務部今天隨即啟動目標性金融制裁措施，將張列入制裁對象。

法務部指出，聯合國安理會是依照聯合國安理會第1718號等決議案，更新公告制裁名單，包括1人、相關的21家公司，其中，新增制裁的個人及法人名單，是我國籍商務人士張永源，以及由張百分百持股的境外公司「Pro-Gain Group Corporation（註冊地：薩摩亞）」及「Kingly Won International Co., LTD（註冊地：馬紹爾群島）」。

法務部指出，目前所掌握資訊為張永源涉非法協助北韓取得煤炭與原油，根據聯合國安理會決議制裁內容，包含實施目標性制裁及旅行禁令，其中，目標性金融制裁為法務部的權責，逕依我國資恐防制法第5條第1項辦理。

相關法律則為「主管機關依調查局提報或依職權，應即指定下列個人、法人或團體為制裁名單，並公告之：一、經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者，二、聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器決議案所指定者」。

法務部是於今天受理調查局所提報名單，正式依資恐防制法公告制裁張永源，官員指出，法律規定所有人應避免與張永源有任何金融交易、商業往來，也應避免提供任何財物或財產上利益，否則將涉犯資恐罪刑。