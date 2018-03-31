電視劇組拍片茅草屋起火 3印、馬籍臨演燒傷送醫

2018-03-31 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島山海美景，成為電影和電視劇組的取景地；今天下午3時許，一個外國劇組在滿州鄉里德村田野地拍攝時，佈景的茅草屋不慎起火，造成3名外籍臨演燒燙傷，3人自行就醫後並無大礙。

縣消防局說，在滿州鄉萬德路往港仔雨來菇農場附近，因馬來西亞劇組拍片造成3人（皆為外籍人士）燒燙傷，派遣滿州、恆春及墾丁救護車前往，到達現場後傷者均自行前往恆春旅遊醫院。