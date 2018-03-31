親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

提前過愚人節?軍史館搞烏龍 美國空軍一號變國軍

電視劇組拍片茅草屋起火 3印、馬籍臨演燒傷送醫

2018-03-31 17:11聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島山海美景，成為電影和電視劇組的取景地；今天下午3時許，一個外國劇組在滿州鄉里德村田野地拍攝時，佈景的茅草屋不慎起火，造成3名外籍臨演燒燙傷，3人自行就醫後並無大礙。

縣消防局說，在滿州鄉萬德路往港仔雨來菇農場附近，因馬來西亞劇組拍片造成3人（皆為外籍人士）燒燙傷，派遣滿州、恆春及墾丁救護車前往，到達現場後傷者均自行前往恆春旅遊醫院。

據了解，該電視劇組已經在滿州鄉拍攝多日，片中也有台灣演員參與。

馬國劇組在屏東滿州鄉拍片時茅草屋不慎起火，3印、馬籍人員燒燙傷送醫。記者潘欣中／...
馬國劇組在屏東滿州鄉拍片時茅草屋不慎起火，3印、馬籍人員燒燙傷送醫。記者潘欣中／翻攝
分享
馬國劇組在屏東滿州鄉拍片時茅草屋不慎起火，3印、馬籍人員燒燙傷送醫。記者潘欣中／...
馬國劇組在屏東滿州鄉拍片時茅草屋不慎起火，3印、馬籍人員燒燙傷送醫。記者潘欣中／翻攝
分享
馬國劇組在屏東滿州鄉拍片時茅草屋不慎起火，3印、馬籍人員燒燙傷送醫。記者潘欣中／...
馬國劇組在屏東滿州鄉拍片時茅草屋不慎起火，3印、馬籍人員燒燙傷送醫。記者潘欣中／翻攝
分享

馬來西亞救護車墾丁

相關新聞

中油林園廠燃燒塔突排放濃煙及大火 高市先罰100萬

2018-03-31 11:23

獨／前法官買賣北韓煤礦案 調查局破天荒鑑定煤礦DNA

2018-03-31 10:10

涉資助北韓 法務部對張永源祭金融制裁

2018-03-31 17:14

阿兜仔騙熟女400萬 判決書警語：愛著卡慘死

2018-03-31 16:47

台86重機車禍 男被「腰斬」上下半身分離17公尺

2018-03-31 16:29

影／停紅燈被追撞「好衰」 撞車阿伯：酒太強！

2018-03-31 16:25

娃娃卡夾娃娃機洞口 男疑貪心伸手撈走觸犯竊盜罪

2018-03-31 16:15

頭份交流道提前1小時開放路肩 可望續辦至連絡道改善

2018-03-31 15:56

首次火山災害演習逼真 民眾收到警報簡訊

2018-03-31 15:26

清明連假起北宜科技執法 車牌辨識抓違規

2018-03-31 15:23

財團法人法剝奪人民財產？法務部：以訛傳訛

2018-03-31 15:22

影／駕車失控撞路邊3車 男子渾身酒氣遭法辦

2018-03-31 14:15

影／國民法官選任劇場 台南地院力邀民眾互動體驗

2018-03-31 14:13

1111人力銀行個資遭洩 電商個資也不保

2018-03-31 12:24

「沒見過媽媽」父又過世 姑姑願幫忙養遺孤

2018-03-31 12:01

女檢為是否押被告槓上法官 檢方三度抗告暫贏

2018-03-31 11:23

騎iBIKE搶彩券行近百萬、榔頭重擊老闆娘 惡男被訴

2018-03-31 10:57

「婚禮蟑螂」借錢不還被抓 檢方訊後請回

2018-03-31 09:25

台灣宅經濟商務公司 涉嫌轉售兩萬筆個資給保險員

2018-03-31 00:18

揪人刺總統座車輪胎 法官：言論自由無罪

2018-03-31 00:14

全國首例…律師偷拍聲押書遭訴

2018-03-31 00:11

北韓運煤案 要查煤礦的「DNA」

2018-03-31 00:08

金錢豹酒駕女撞死人 重判9年半

2018-03-31 00:02

陸生共諜案 周泓旭引杜甫詩喊冤

2018-03-31 00:00

竄改食品原產地 盤商被移送

2018-03-30 23:28

驚！富邦人壽業務借名查個資 不只1111受害

2018-03-30 22:14

朱家龍稱病求交保 高院駁回

2018-03-30 20:08

指張景森與業者「利益扯不清」 吳子嘉判賠80萬元

2018-03-30 18:56

全國首例！律師閱卷偷拍聲押書 新北檢起訴

2018-03-30 18:34

不肖業者涉勾結富邦人壽人員 外洩個資2萬筆

2018-03-30 18:32

影／有夠巧 竊賊工地偷油漆銷贓 卻賣給原店家

2018-03-30 17:44

流彈波及酒店服務生 男子頂替老大攜槍投案判5月

2018-03-30 17:06

基隆七安產業道路滿目瘡痍 惡劣裝潢業者倒廢棄物被逮

2018-03-30 16:44

酒女撞死人判9年半 死者姐姐：謝謝法官主持正義

2018-03-30 16:27

酒女撞死烘焙坊老闆 法官下午將她重判9年半

2018-03-30 16:25

新北警包庇賭場案 法官：未能潔身自愛、知法犯法

2018-03-30 15:51

周泓旭引杜甫詩喊冤 希望證人不要誣賴他

2018-03-30 15:10

王炳忠等人為共諜案 到高院出庭作證

2018-03-30 14:44

不滿4月大男嬰哭鬧 鐵工父拗斷親生兒手腳起訴

2018-03-30 14:27
看更多

熱門文章

涉貪鄉長的農場熄燈 租金獲利比讓人咋舌

2018-03-30 17:58

以「流氓元帥」自居 男子橫行台中地方廟宇慶典活動

2018-03-30 19:24

驚！富邦人壽業務借名查個資 不只1111受害

2018-03-30 22:14

「婚禮蟑螂」亂入瘋狂包菜 她終於被抓了

2018-03-30 17:27

不肖業者涉勾結富邦人壽人員 外洩個資2萬筆

2018-03-30 18:32

影／破獲2公噸17億元毒品原料 從大陸夾藏機具闖關

2018-03-31 11:49

送小孩出國=不愛台灣？網友酸：留在台灣才是不愛小孩

2018-03-31 11:34

獨／前法官買賣北韓煤礦案 調查局破天荒鑑定煤礦DNA

2018-03-31 10:10

遇上跆拳道黑帶農夫 電纜竊賊被制伏求饒

2018-03-30 19:27

「下次妳要提醒我戴套子」 人妻與小王對話露餡了

2018-03-31 10:45

朱家龍稱病求交保 高院駁回

2018-03-30 20:08

男嬰手腳「扭斷」嚴重受虐 偵辦檢警心酸不捨

2018-03-30 20:33

兩聯結車路口發生車禍 1駕駛彈飛重傷

2018-03-30 18:55

自強號高雄民族路橋下撞工人 送醫不治

2018-03-31 13:13

浩鼎董座張念慈聲請傳喚副總統 檢：沒必要

2018-03-30 21:49

女友被偷瞄 男友氣憤攔車打人

2018-03-30 20:55

台科大餐廳失火 排油煙管竄濃煙

2018-03-31 11:22

24歲媽寶偷媽23萬和朋友分享 媽氣炸收溺愛提告

2018-03-31 09:26

全國首例！律師閱卷偷拍聲押書 新北檢起訴

2018-03-30 18:34

孕婦半夜蘇花公路生小孩 接生的是2名未婚消防員

2018-03-30 17:33

影╱「台灣警察會保護你」 馬國詐騙車手認罪了

2018-03-31 09:45

桃園永安漁港海巡員 打撈到協尋老人遺體

2018-03-31 12:01

影／男挺友開錯槍 逃亡走投無路帶槍投案

2018-03-31 11:24

台鐵鳳山高雄段自強號死傷事故 影響4列次

2018-03-31 11:12

高市果菜運銷公司電腦遭駭 付4萬3才解碼

2018-03-31 10:09

金門的百慕達？半年內第二艘陸船擱淺北碇

2018-03-31 13:14

嫌太吵…21歲狠心爹 拗斷嬰手腳

2018-03-30 23:47

台86重機車禍 男被「腰斬」上下半身分離17公尺

2018-03-31 16:29

中油林園廠燃燒塔突排放濃煙及大火 高市先罰100萬

2018-03-31 11:23

揪人刺總統座車輪胎 法官：言論自由無罪

2018-03-31 00:14

機車違規超車 迎面撞上小黃摔飛命危

2018-03-31 13:00

說夢話！被「美國仔」叫醒上山盜載千萬樹瘤

2018-03-30 18:26

1111人力銀行個資遭洩 電商個資也不保

2018-03-31 12:24

教女學生游泳竟伸鹹豬手 大學退休職員被判刑

2018-03-31 09:44

女兒救老父、摔落電梯井死亡 維修商要賠

2018-03-30 19:25

看完夜景連超2車招惡煞 4人被攔車圍毆

2018-03-31 09:26

男持刀性侵落單女 逃了1年因竊案落網

2018-03-30 19:35

全國首例…律師偷拍聲押書遭訴

2018-03-31 00:11

木工師傅把釘槍改造成手槍 警：極具殺傷力

2018-03-30 17:41

「婚禮蟑螂」借錢不還被抓 檢方訊後請回

2018-03-31 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top