影／國民法官選任劇場 台南地院力邀民眾互動體驗

2018-03-31 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



成大法律系師生上午在國定古蹟台南地院第三法庭，舉辦國民法官選任體驗劇場。記者邵心杰／攝影 分享 facebook 「我可以去選嗎？」、「怎麼選任呢？ 」台南地院已訂於6月28日、29日，舉辦國民參與刑事審判的模擬法庭，院方與成大法律系師生合作，明天起至6月23日在國定古蹟即舊台南地院舉辦國民法官選任體驗劇場，利用淺顯易懂的多媒體及活潑有趣的互動體驗，更進一步了解國民法官新制度。

成大法律系主任陳俊仁等指導系上學生，擔任指導員，現場解說導引外，上午粉墨登場，分飾審判長、法官及檢察官，甚至參與選任國民法官的民眾，自編自導自演這齣國民法官選任體驗劇場， 從準備程序、選任程序到宣誓等流程，讓外界一睹未來國民法官制度中非常根本且重要、但卻屬「不公開」的選任程序。

期間，飾演憂鬱症、多次酒駕紀錄、不相信酒測，乃至於與案件當事人與前女友同名同姓民眾等，生動活潑演出，引人入勝，經篩選後，最後由電腦選出合格名單，再宣誓出任國民法官的流程，十分逼真。

台南地院長董武全說，與在地的成功大學法律系師生，共同合作企劃國民法官選任互動體驗劇場，並選在國定古蹟台南地院第三法庭舉辦，希望藉由民眾親近法院、接近法院、了解法院，進一步了解國民法官制度，藉由國民親自參與刑事案件的審判，增進司法與社會的對話，提升民眾對司法的信賴。司法院副秘書長葉麗霞、台南高分院長葉居正、民政局副局長林振祿等人也到場。

院方指出，國民法官選任體驗劇場4月1日起至6月23日，於週末例假日（4月5日、4月21日、5月19日、6月16日、6月18日除外），在國定古蹟即舊台南地方法院第三法庭舉行，早（10時30分）、午（3時30分）各舉辦一場，每場約30分鐘。平常日如有學校團體希望體驗，也歡迎進行線上預約。