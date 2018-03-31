影／國民法官選任劇場 台南地院力邀民眾互動體驗
「我可以去選嗎？」、「怎麼選任呢？ 」台南地院已訂於6月28日、29日，舉辦國民參與刑事審判的模擬法庭，院方與成大法律系師生合作，明天起至6月23日在國定古蹟即舊台南地院舉辦國民法官選任體驗劇場，利用淺顯易懂的多媒體及活潑有趣的互動體驗，更進一步了解國民法官新制度。
成大法律系主任陳俊仁等指導系上學生，擔任指導員，現場解說導引外，上午粉墨登場，分飾審判長、法官及檢察官，甚至參與選任國民法官的民眾，自編自導自演這齣國民法官選任體驗劇場， 從準備程序、選任程序到宣誓等流程，讓外界一睹未來國民法官制度中非常根本且重要、但卻屬「不公開」的選任程序。
期間，飾演憂鬱症、多次酒駕紀錄、不相信酒測，乃至於與案件當事人與前女友同名同姓民眾等，生動活潑演出，引人入勝，經篩選後，最後由電腦選出合格名單，再宣誓出任國民法官的流程，十分逼真。
台南地院長董武全說，與在地的成功大學法律系師生，共同合作企劃國民法官選任互動體驗劇場，並選在國定古蹟台南地院第三法庭舉辦，希望藉由民眾親近法院、接近法院、了解法院，進一步了解國民法官制度，藉由國民親自參與刑事案件的審判，增進司法與社會的對話，提升民眾對司法的信賴。司法院副秘書長葉麗霞、台南高分院長葉居正、民政局副局長林振祿等人也到場。
院方指出，國民法官選任體驗劇場4月1日起至6月23日，於週末例假日（4月5日、4月21日、5月19日、6月16日、6月18日除外），在國定古蹟即舊台南地方法院第三法庭舉行，早（10時30分）、午（3時30分）各舉辦一場，每場約30分鐘。平常日如有學校團體希望體驗，也歡迎進行線上預約。
同時，每一場次全程參與體驗劇場活動的前25名者，還可獲得院方提供國民法官紀念胸章型開瓶器及國民法官特殊框紀念照1張限量紀念品。
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