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6人房改4人房 警大學生宿舍「友誼樓」啟用

2018-03-31 12:34聯合報 記者許政榆╱即時報導

警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用。記者許政榆／攝影
警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用。記者許政榆／攝影
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為改善學生住宿品質，中央警察大學今年新建學生宿舍完工，而此棟學生宿舍是前警大校長、新北市長參選人侯友宜當時為校向內政部爭取，今年終於正式啟用，校方也將新學生宿舍取名為「友誼樓」來紀念感謝。

內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、營建署長吳欣修、警大校友中華航空董事長何煖軒等人今天也至警大參與啟用典禮。警大校長刁建生表示，前校長侯友宜在民國97年時提出「提升優質警察幹部教育中程計畫」，努力奔波下獲得行政院、內政部支持，陸續完成三大工程發包、執行，包括105年4月啟用「偵查與鑑識科技大樓」、105年12月啟用「射擊館」等。

今天啟用「學員生宿舍大樓」，自102年4月12日行政院審定通過，105年3月21日動土施工，並委託營建署代辦，短短2年內順利完工。其總工程經費4億3800萬元，總樓地板面積為16429平方公尺，建置地下1層、地上5層A、B兩棟學員生宿舍大樓，除了規劃184間學生宿舍，還設有辦公廳舍、會議室、室內集合場、復健室、交誼廳等公共空間。

警大表示，該大樓容訓量可增加728名學生，連同警大現有的「警賢樓」、「警英樓」、「警光樓」、「蘭庭」等宿舍，全校總容訓量可達2326人，未來可因應治安幹部養成、進修教育等所需，進一步增加培訓人數。

中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」。記者許政榆／攝影
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」。記者許政榆／攝影
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警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用。記者許政榆／攝影
警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用。記者許政榆／攝影
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中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，內政部長葉俊榮、警大校長刁建生參觀建築內...
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，內政部長葉俊榮、警大校長刁建生參觀建築內部。記者許政榆／攝影
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警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用，從過去六人房宿舍改建為四人房，學生休息空間更寬廣...
警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用，從過去六人房宿舍改建為四人房，學生休息空間更寬廣。記者許政榆／攝影
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中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」。記者許政榆／攝影
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」。記者許政榆／攝影
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中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，內政部長葉俊榮參觀房舍，俏皮爬上階梯。記...
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，內政部長葉俊榮參觀房舍，俏皮爬上階梯。記者許政榆／攝影
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中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、警大校長刁...
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、警大校長刁建生等人參觀內部。記者許政榆／攝影
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警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用，圖為交誼廳。記者許政榆／攝影
警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用，圖為交誼廳。記者許政榆／攝影
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警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用，圖為復健室。記者許政榆／攝影
警大學生宿舍「友誼樓」今天啟用，圖為復健室。記者許政榆／攝影
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中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，浴室隔間空間大。記者許政榆／攝影
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，浴室隔間空間大。記者許政榆／攝影
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中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，圖為洗衣間。記者許政榆／攝影
中央警察大學新學員生宿舍大樓「友誼樓」，圖為洗衣間。記者許政榆／攝影
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宿舍警察大學

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