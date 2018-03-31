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高雄自強號死傷事故排除 已恢復正常行車

2018-03-31 12:22聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台鐵304次台東開往新左營站，DMU自強號列車，今天上午10時32分，在行經鳳山高雄間西正線時，疑似撞擊地下鐵施工工人，發生死傷事故。

上午11時09分現場放行，恢復正常行車，台鐵估計影響4列次105分，旅客約750人。

台鐵自強號高雄疑撞擊地下鐵施工工人，現已恢復正常行車。圖／台鐵提供
台鐵自強號高雄疑撞擊地下鐵施工工人，現已恢復正常行車。圖／台鐵提供
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台鐵自強號高雄疑撞擊地下鐵施工工人，現已恢復正常行車。圖／台鐵提供
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台鐵列車自強號

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