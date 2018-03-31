1111人力銀行個資遭洩 電商個資也不保

2018-03-31 12:24 中央社 台北31日電



1111人力銀行副總經理何啟聖（圖）31日舉行記者會，說明遭一名保險業務員涉嫌盜取1111人力銀行求職者個資，後續相關處理情形。 中央社 分享 facebook 1111人力銀行爆發遭不肖保險業者竊取，不當使用求職者個資，1111人力銀行副總經理何啟聖今天強調，該案是由1111人力銀行主動舉報，且除1111人力銀行外，還有電商網站個資也遭不當使用。

何啟聖首先強調，該案是近年來首見透過官民合作保障求職者個資的成功案例，這是由1111人力銀行主動發覺，主動糾舉不法。

何啟聖表示，1111人力銀行因接獲求職者投訴，表示求職欄位已註明杜絕保險業，卻仍接獲保險業者徵詢電話，加上公司內部系統發現廠商的求才異常紀錄，因此，1111人力銀行於今年1月主動向檢調單位檢舉。

何啟聖說明，這家涉嫌違法使用求職者資料的台灣宅經濟商務公司，是於去年底、今年1月初加入1111人力銀行的會員廠商，其異常求才情況為只開一個職缺，卻瀏覽使用上百，甚至上千筆的求職者個資。

他說，坊間難免會有不肖業者為了滿足某種特定產業在人員名單上的需求，透過不當手段獲取個資。

同時，何啟聖也說，台灣宅經濟商務公司竊取多達2萬筆的個資來源包含人力銀行、電子商務等網站，至於有多少1111人力銀行求職者個資遭竊取不當使用，尚待檢調調查。

何啟聖強調，1111人力銀行為保障求職者權益，避免遭到無謂干擾，早有明文訂定禁絕直銷相關業者刊登徵才廣告，並與徵才廠商簽訂合約，載明「刊登人不得假借他人名義或接受他人請託為虛偽不實之刊登，亦不得將人才查詢系統之專屬帳號、密碼轉供關係企業或其他第三人使用」，若廠商不法竊取個資使用時，將面臨最重5年以下有期徒刑。