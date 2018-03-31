騎iBIKE搶彩券行近百萬、榔頭重擊老闆娘 惡男被訴

2018-03-31 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



通緝犯李姓男子因缺錢花用，挑中由陳姓母女經營的彩券行為下手對象，今年初騎著iBIKE至彩券行，涉嫌持榔頭重擊陳婦頭部及雙手20多下，致被害人受重傷，搶走現金20萬元以及價值76萬元的刮刮樂，得逞後變裝逃往台南市，經警逮獲，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將他起訴。

檢警查出，28歲的李男擁有大學學歷，但無業還因侵佔、竊盜、詐欺被通緝，因缺錢多次至台中市西屯區陳婦經營的彩券行下注，趁機觀察地形地物，得知彩券行由陳姓母女顧店，決定犯案劫財。

起訴書指出，李男今年元月3日，在亞洲大學附屬醫院，打開曾女機車的置物箱，竊取曾女所有的悠遊卡；同月7日在西區精誠五街，打開廖女機車置物箱，竊取廖女現金3000元、悠遊卡、金融卡等物；同月19日，李至河南路的大賣場，竊取鐵製榔頭1支。

元月20日清晨，李頭戴黑色帽子、穿黑色上衣、短褲，騎著iBIKE至陳婦經營的彩券行，先向陳婦佯稱他中獎要兌領現金，待陳婦從保險箱取款時，李持榔頭重擊她的頭部及雙手20多下，致李婦受重傷當場昏倒，李搶走櫃檯內現金20萬元、及價值76萬8000元的刮刮樂34本。