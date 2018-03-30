驚！富邦人壽業務借名查個資 不只1111受害

2018-03-30 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北地檢署調查富邦人壽業務借台灣宅經濟調取求職者個資，發現多家人力銀行受害，全案朝個資法和妨害電腦使用偵辦中。圖／報系資料照 分享 facebook

新北地檢署調查台灣宅經濟商務股份有限公司竊取1111人力銀行2萬多筆用戶個資，發現背後是富邦人壽業務員借該公司名義調取，今指揮台北市調查處發動搜索，約談「台灣宅經濟」負責人許姓、楊姓夫婦和一名楊姓女員工，初步調查結果，還有其他人力公司受害，全案朝妨害電腦使用及個資法擴大偵辦中。

涉案的保險業務員目前出境未歸，檢調將另行約談，許姓負責人仍在偵訊，他的楊姓太太則是稍早以2萬元交保，女員工獲無保請回。

據調查，台灣宅經濟商務股份有限公司是經濟部登記在案的合法公司，公司資本額200萬元，目前由許姓夫妻2人持股擔任董事長和董事職務，主要是一間3人公司。該公司主要營運項目是承租大型辦公室，再將辦公室隔成小房間，以辦公桌為單位出租空間，以達到獲利，涉案的保險業務員也是該公司客戶。

調查人員指出，該名保險業務員與許哲毓本來就是朋友關係，雙方談好只要業務員付清1111人力銀行每季8000元的廣告刊登費，就能借宅經濟公司名義進入1111網站，搜尋原本保險、傳銷公司看不到的求職名單。

10多名求職者向1111人力銀行反映已表明不願意收到保險、直銷公司的徵才通知，卻收到富邦人壽的徵才簡訊，內容還叫他們到台灣宅經濟面試；1111內部清查，發現台灣宅經濟查了2萬多筆求職者個資，認為有異，主動告發才讓事件曝光。