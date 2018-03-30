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酒女撞死烘焙坊老闆重判9年半 超乎家屬律師預期

酒女撞死烘焙坊老闆 法官下午將她重判9年半

2018-03-30 16:25聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

金錢豹酒店顏姓女服務生去年酒駕撞死陳姓烘焙坊老闆後逃逸，台中地院經數月審理後，今...
金錢豹酒店顏姓女服務生去年酒駕撞死陳姓烘焙坊老闆後逃逸，台中地院經數月審理後，今天下午4時宣判，法官依公共危險致人於死、肇事逃逸等罪，將顏女重判有期徒刑9年6月。圖／報系資料照
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金錢豹酒店顏姓女服務生去年吸毒、酒駕撞死陳姓烘焙坊老闆後逃逸案，台中地院經數月審理後，今天下午4時宣判，法官依公共危險致人於死、肇事逃逸等罪，將顏女重判有期徒刑9年6月；而被控肇事後協助推車子的林男、李男，被檢方依湮滅刑事證據起訴，法官以罪證不足，判兩人無罪。

法官審理顏女撞死陳男肇事逃逸案，今天下午4時在刑六庭宣判，被告顏女及林男、李男，以及被害人家屬都未到庭聆聽判決，由審判長林源森當庭宣判。

檢方起訴指出，顏女於去年11月13日在台中市烏日區三榮路租屋處，施用毒品K他命後，再於同晚至金錢豹酒店上班，飲用威士忌酒 ，14日凌晨無照駕駛賓士車，搭載友人林男、李男上路，沿台中市西屯區文心路由青海路往甘肅路方向行駛。

顏女駕車至文心路三段與西屯路二段交叉路口時，涉嫌闖紅燈，適陳姓烘焙坊老闆騎機車，沿西屯路由洛陽路往重慶路方向行駛，通過路口時，顏女因閃避不及，造成賓士車頭猛撞機車右側車身，致被害人頭胸腹重傷，經送醫急救，仍於到院前死亡。

顏女肇事後逃逸，左轉甘肅路往河南路方向行駛，因車子經上開強烈撞擊故障，拋錨在甘肅路統一超商前，林男、李男為協助顏女規避刑責，在後推賓士車，使車子右轉長安路滑行，以此方式隱匿顏女肇事撞死人犯行。

賓士車因故障拋錨在長安路，經警據報前往處理，顏女改坐在該車副駕駛座，並向員警謊稱非駕駛，林男、李男亦在旁附和，經警調閱監視器查出，並測得顏女的酒精濃度達每公升零點四六毫克，還在車內排檔桿前方置物區查扣K他命。

被控協助推車的李男、林男，被檢方依湮滅證據起訴，但法官經數月審理後，以查無證據證明犯行，判兩男無罪。

金錢豹毒品吸毒

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