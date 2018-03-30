循徐自強翻案之路 死囚黃春棋等人也提再審

2018-03-30 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇位榮 ╱即時報導



涉及黃春樹勒贖案的死囚黃春棋，以發現新事實、新證據聲請再審，遭高院駁回後，黃春棋提抗告，最高法院審酌認為，黃春棋的聲請再審程序不合法，高院應程序駁回，而非實質審查後駁回，今天撤銷高院的裁定，發回更裁。黃春棋有意循徐自強方式聲請再審獲翻案，但能否翻案成功，未來仍有變數。 循徐自強翻案之路 死囚黃春棋等人也提再審 。圖／報系資料庫 分享 facebook

黃春棋與徐自強、陳憶隆、黃銘泉等人被控於1995年9月1日共同綁架、殺害黃春樹。士林地檢署依懲治盜匪條例擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉在起訴前潛逃泰國遇害死亡。

黃春棋、陳憶隆、徐自強3人從一審至高院更五審均被判死刑，最高法院在2000年駁回上訴定讞，但後來前檢察總長盧仁發、吳英昭為徐自強提起五次非常上訴，最高法院在2005年將徐自強涉案部分發回高院更審，徐在2012年年獲高院更八審改判無期，且因速審法保障而獲釋，結束16年羈押，到了高院年更九審首度改判徐自強無罪，檢方上訴，被最高法院駁回，徐自強無罪確定；高院去年十一月准予徐自強刑事補償每日5千元，認定徐被違法羈押5624四天，共應補償2812萬元。

至於同案共犯黃春棋等人，自2000年4月27日被判死刑定讞，一直未執行死刑，可說是目前被判死刑定讞最久及等待執行最久的死囚，在徐自強翻案提出再審時，黃春棋等人堅持不願為徐自強出庭作證。

徐自強再審改判無罪後，黃春棋也向高院聲請再審及停止執行，他主張高院更九審因無法證明徐自強涉案而判徐自強無罪，而他在高院更五審被判死刑，高院更五審判決如果除去徐自強參與犯罪，勢必翻覆整個犯罪事實和認定結果，因此高院更九審的判決屬於新事實、新證據，也符合新穎性、實在性、有效性的再審要件。

高院認為，確定判決沒有拘束其他案件的效力，況且更五審本於職權，已調查取捨各項證據進而判斷犯罪事實，更九審判決不得作為新事實、新證據；且徐自強獲判無罪，不代表黃春棋等共犯也應該獲判無罪，於是駁回黃春棋的再審聲請。

黃春棋提出抗告，最高法院發現，黃春棋所提的再審對象是高院更五審判決，但刑事訴訟法規定，再審對象應該是有罪的實體判決，而本案是經三審判決有罪的實體判決，再審對象應是最高法院的判決，並非高院更五審判決，聲請程序不合法，高院應程序駁回，而非實質審查，因此撤銷原裁定，發回高院更裁。

除了黃春棋，另名共犯陳憶隆日前也向高院提出再審聲請，高院實體調查認定陳憶隆和徐自強、黃春棋三人綁架黃春樹後，陳憶隆和黃春棋將三瓶硫酸倒在黃春樹屍體上，覆蓋泥土，屍體檯進洞裡掩埋，構成擄人勒贖及故意殺人罪，駁回陳憶隆的再審聲請。