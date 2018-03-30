號召雞爪釘刺破蔡英文座車輪胎 法官：言論自由無罪

2018-03-30 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



圖為蔡英文掃街資料照。聯合報系記者林澔一／攝影 分享 facebook 蔣姓男子在Line群組號召買「雞爪釘」刺破總統蔡英文的座車輪胎，國家安全人員攔到訊息，將蔣移送法辦，檢方認為蔣煽惑犯罪，把他起訴；台北地院審理，蔣辯稱「雞爪釘市面上買不到啦！」，法官認為蔣號召屬言論自由，今天判他無罪。可上訴。

去年7月7日下午，蔣以暱稱發訊息「下次丟一把雞爪釘，什麼事情都解決掉了，輕鬆愉快，讓空心菜坐車僵在那裡才好看」、「請所有陳抗人員在網上購買，隨身備著，以備不時之需」，被國安人員通報檢警法辦。

檢察官傳訊，蔣表示，他想推翻政府，寧靜革命，丟雞爪釘可以使蔡英文座車拋錨或翻車，以達到革命的目的，被依妨害秩序罪嫌起訴。

法院審理時，蔣否認犯罪，表示雞爪釘市面上買不到，「我是單純的政治言論，和平非暴力，而且沒有人因為他的言論採取行動」。

判決指出，蔣發言後，有人回應「…雞爪釘算什麼，還想拿汽油彈呢，最好是有手榴彈…」、「爽領18趴鐵證曝光，蔡英文：不領無力做公益」、「如果對面給我們武器！嘿嘿嘿嘿」；接著，蔣回「想想看當空心菜的座車輪胎爆了，沒有氣，她又不敢下車。因為安全的原因，於是來個拖吊車，把這個空心菜的總統座車拖著，她又坐在裡面，那是何等的精彩呀…」，卻無人探詢如何買雞爪釘，也無議定何時及何地行動。

法官認為，如果要煽惑不特定人犯罪，應進一步要求在何時、何地一起丟出雞爪釘，「不然怎麼能達到犯罪目的」，證明蔣的文字內容屬於對蔡英文執政的不滿，是情緒抒發，難以認定有犯罪故意。