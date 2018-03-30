賓士追撞大貨車釀4車連環撞 上百萬荖葉落滿地

2018-03-30 11:56 中央社 台東縣30日電



台東市今天凌晨發生賓士轎車追撞載滿荖葉的大貨車，造成4車連環撞，價值上百萬的荖葉摔落地面，賓士駕駛酒駕，但他辯稱只喝燒酒雞，警方訊後依公共危險罪移送法辦。

今天凌晨零時許，台東市中華路3段，發生自小客車和大貨車4車追撞和另一輛小貨車衝撞商店車禍，警消人員趕到現場，一輛百萬賓士撞進大貨車底，大貨車上的荖葉掉落。

警方初步調查，賓士車忽然追撞大貨車，大貨車受到撞擊，追撞前方2輛自小客車，對向車道小貨車為了閃躲急右轉，撞上商家，所幸5名駕駛只受輕傷。

警方偵訊時，撞上商家的小貨車駕駛表示，他看到賓士車疑似要超車，已經跨越黃線，可能看到對向他開的小貨車，又急速返回車道，結果追撞大貨車，他則為了閃躲賓士車，撞到商家。

警方當場實施酒測時，賓士林姓駕駛一連測試11次都沒成功，第12次測出酒測值0.59，明顯超標，林姓男子向警方表示，只有吃燒酒雞，沒有喝酒，警方訊後依公共危險罪移送。

被追撞的大貨車，滿載荖葉，根據昨天荖葉的開盤價，每公斤在新台幣250元至300之間，每籃荖葉價超過1萬1千元，大貨車上的荖葉超過百萬元。

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