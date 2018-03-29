全網通做假帳遭搜 大股東是吳志剛

2018-03-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局台北市調查處接獲檢舉，指以生產3C電子產品、通訊用連接器及連接線零組件為主的捷泰精密公司，涉嫌配合財務不佳的電信業者全網通公司虛偽增資、作假帳，有財報不實之虞，今天前往捷泰精密公司等7處地點搜索，約談創辦人劉忠義，全網通前董事長林瑋軒等14人；全網通是前國民黨榮譽主席吳伯雄次子、前市議員吳志剛投資的電信公司，吳志剛因投資全網通負債10億元，位於新北市淡水區的豪宅將還遭法拍。

據了解，全網通因負債嚴重，林瑋軒另涉業務侵佔罪同步偵辦。

創立於2003年的全網通科技，最早是研發網路通訊設備，近幾年積極投入第2類電信的網路電話領域，還打入工研院推出的APP軟體Juiker揪科，合作推出網內互打免費。

全網通董事長林瑋軒與吳是多年好友，吳投資全網通5億元資本額的1成，但背書約10億元債務，後因全網通累虧造成往來廠商討債，全網通在2015年變更登記，吳已退出董事名單。

吳志剛遭法拍的豪宅位於淡水紅樹林，2009年興建完成，因有不少退休外交官入住，有「外交村」稱號，包括前外交部長歐鴻鍊、前教育部次長范巽綠等都在此置產。全網通因財務危機，2016年位於內湖總部大樓也遭法拍。