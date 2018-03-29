法官為羈押否與檢察官口角 法官提告檢方不起訴

2018-03-29 11:35 中央社 彰化29日電



彰化地檢署莊姓檢察官為了一起猥褻案是否羈押被告和法官起口角，陳姓法官事後提告公然侮辱以及侮辱公務員，彰化檢方分案偵辦，認為檢察官沒有貶抑人格的意思，決定不起訴。

莊姓檢察官為了偵辦一起猥褻案，發現被告吳姓男子透過網路散布未成年女子的裸照，檢方查出，吳男假冒自己是廣告公司經紀人，徵求拍攝內衣廣告的模特兒，等到收到少女寄來的穿著內衣照片，再以提供金錢為誘惑，要求少女以視訊方式裸露身體或是碰面進行性交易。

檢方查出，被害少女人數恐怕超過50人，於是在民國106年12月先將已查明的22人部分起訴，又在今年1月又發現疑似有20名少女也受害，於是向彰化地方法院聲請將吳男羈押，不過陳姓法官裁定新台幣3萬元交保，莊姓檢察官不滿在法庭與法官發生口角，陳姓法官事後控告莊姓檢察官公然侮辱以及侮辱公務員2罪。

彰化地檢署今天發出新聞稿，說明經調查後認為，檢察官是在羈押庭訊問完畢結束錄音後，與法官討論時的言詞，與侮辱公務員罪「於執行職務時當場」要件有差別。

而且檢察官是針對駁回羈押的理由進行討論，法官自認受辱提告，不過調查過檢察官陳述經過始末及事後之情狀，可見是針對特定事件表述而非對人為抽象謾罵，無貶抑人格的意思，因此決定不起訴。