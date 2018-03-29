單手騎機車到該不該罰？「律師立委」：還是會罰

2018-03-29 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



周春米po出自己戴上安全帽騎上機車的照片，提醒民眾騎乘機車時務必留意，「單手騎乘機車，姆湯喔」！圖／取自周春米臉書 分享 facebook 曾有民眾在騎機車時，因為單手騎車被檢舉，而遭到警方開罰，引起不少討論，律師出身的立委周春米特別在臉書上的「小米法律教室」開講，提醒用路人騎車一定要小心，從司法實務見解來看，單手騎車可能已構成「已其他危險方式駕車」，還是會遭到裁罰，民眾千萬「姆湯喔」！（台語，不行、不要之意）。

立委周春米最近在臉書粉絲專頁上推出「小米法律教室」，以淺顯易懂的內容解釋生活法律，吸引不少粉絲按讚，例如刑法罰金該怎麼算？還有最近引起討論的單手騎車，「立委律師」都提出專業見解。

周春米在臉書上說，依據「道路交通管理處罰條例」規定，機車駕駛人如果於騎乘機車時，有在道路上蛇行，或者以其他危險方式駕車的情況，得處以新台幣6千元以上，2萬4千元以下的罰緩。「在道路上蛇行」屬於明確的法律要件，但「以其他危險方式駕車」是否包括單手騎車？

她說，從判決來看，法院在判斷駕駛人的行為是否已經構成「危險方式駕車」時，除了要考慮駕駛人是否可能「害到自己」之外，也會考量是否可能「害到別人」，如果是的話，就可能構成「以其他危險方式駕車」。那麼，「單手騎機車」是否構成「以其他危險方式駕車」？從目前司法實務見解來看，「是的」。

她舉出屏東地院曾有一項行政判決，原告舉了很多理由，他說自己是因為氣溫寒冷才會將左手放進外套口袋取暖、以右手控制機車龍頭，雙眼直視前方且沒有蛇行、單輪等危險行為，再加上當時該路段人車均少，並未影響到其他用路人安全，不應構成危險駕駛行為。

不過法院認為，原告單手騎車的時間不短，已確實增加操控失誤的風險，而且單手騎車若遭遇路面坑洞或砂石等突發狀況時，經常會造成自摔，將可能會波及他人，危害公益維護，自應構成「以其他危險方式駕駛」。

彰化地院也有一項行政判決，認為原告右手騎車、左手持約20吋相框，該相框於車輛行進間可能會因為風吹而晃動，影響行駛平穩度，機車轉彎時很容易引發車輛碰撞事故，危害自身與其他用路人之生命、身體安全，而應認為是「以其他危險方式駕駛」。

她說，目前我國司法實務見解傾向認為「單手騎乘機車，即已構成危險駕駛」，是會被開罰單的，從判決統計來看，單手騎乘機車被裁罰的金額約為1萬2千元。