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新北市府違建大隊官員涉貪汙 遭搜索

2018-03-28 22:56聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局新北市調查處接獲檢舉，指新北市政府1名違章建築大隊劉姓公務員，疑似受賄賂，利用職權包庇違建，新北處今天搜索劉男辦公室，同時約談劉男與2名證人到案，晚間移送台北地檢署檢察官複訊，預料會有強制處分。

新北市劉姓公務員涉包庇違章建築遭約談。記者張宏業/攝影
新北市劉姓公務員涉包庇違章建築遭約談。記者張宏業/攝影
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違建公務員

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