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國際司法互助法初審 有助港女案與港洽談

2018-03-28 19:57中央社 台北28日電

港女來台旅遊遭殺害棄屍。聯合報系記者林孟潔／翻攝
港女來台旅遊遭殺害棄屍。聯合報系記者林孟潔／翻攝
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立法院司法及法制委員會今天初審通過國際刑事司法互助法草案，明確訂出司法互助事項。法務部次長陳明堂表示，對於日前香港潘姓女子在台疑遭港男殺害案，立法後可與香港談司法互助。

根據行政院版草案提案說明指出，由於國際交通日趨便捷，經濟活動日益發達並趨複雜化，人員、金錢或物品的跨境流動已成常態，跨國刑事犯罪因此迅速增加，為避免犯罪者利用國家與國家或地區與地區間疆界區隔，或各國法制差異，來逃避刑事偵查、審判及執行，形成打擊犯罪的漏洞，各國都積極透過互助合作以追訴犯罪，實現司法正義。

提案說明指出，台灣雖然於民國52年制定公布外國法院委託事件協助法，但條文只有9條，適用也超過50年，不敷國際刑事司法互助現況所需，因此提出國際刑事司法互助法草案，以做為台灣執行國際刑事司法互助相關事項的基本法源。

陳明堂在初審完成後受訪表示，過去台灣只與美國、南非、菲律賓簽署司法互助協議，另外與大陸簽署兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，量很少。

他說，台灣在國際刑事司法互助上，實際上與35國在做司法互助，但因為欠缺協定，將來怎麼做，有模糊的空間，這次立法對外表明整體要與國際合作，但合作項目沒有包括引渡。

媒體問到，香港潘姓女子日前來台疑遭港籍陳姓男友殺害案，如果國際刑事司法互助法草案三讀通過後，在司法互助上有沒有幫助？

陳明堂說，現在雖然沒有法律，但還是有進行互助，不過香港對司法互助並不熱衷，這次立法後一定有幫助，因為可以透過大陸委員會與香港談司法互助。

根據初審通過的草案條文規定，國際刑事司法互助法的主管機關是法務部，刑事司法互助是指與外國政府、機構或國際組織間，提供或接受因偵查、審判、執行等相關刑事司法程序，及少年保護事件所需的協助，但不包括引渡及跨國移交受刑人事項。

根據初審通過的草案條文規定，可以依法請求或提供協助的事項，包括取得證據、送達文書、搜索、扣押、禁止處分財產、執行與犯罪有關的沒收或追徵、犯罪所得返還等。

不過，對於提供協助對國家主權、國家安全、公共秩序、國際聲譽或其他重大公共利益有危害之虞，或是提供協助有使人因種族、國籍、性別、宗教、階級或政治理念，而受罰或其他不利益處分之虞，法務部應拒絕提供協助。

初審通過的草案也規定，法務部提出刑事司法互助請求時，可以為下列事項保證，包括互惠原則、未經同意不將取得證據或資料，使用於請求用途以外的調查或訴訟程序等。

此外，台灣地區與大陸地區、台灣地區與香港、澳門間的刑事司法互助請求，準用國際刑事司法互助法的相關規定。

全案經司委會初審完成，提報院會討論前，不需經由黨團協商。

香港立法院受刑人

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