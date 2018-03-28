牛奶粉假冒鮮羊乳 送進台南500訂戶

2018-03-28 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南陳姓夫妻在安南區公學路一處民宅經營地下羊乳工廠，以「保證百分之百純正鮮乳」打廣告，卻涉嫌長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒羊乳，或混充攙偽於「小叮噹鮮羊乳」中，再配送供安南區等地消費者食用，23年來受害者不計其數，犯罪所得至少2000萬元，台南目前至少有500戶訂戶受害。台南地檢署昨指揮搜索，當場查扣1700多瓶假羊乳與400多公斤牛奶粉等原料，陳姓夫妻坦承涉案，檢方依違反食品安全衛生管理法，諭令兩人5萬元交保；黑心羊乳已由衛生局責令暫停販售。

台南市調處指出，台南市衛生局日前接獲訂戶投訴，指「小叮噹鮮羊乳」包裝沒有任何成分或保存期限標示，且非無菌充填，經該局稽查未果，報請台南地檢察署偵辦。經檢察官王宇承發交台南市調查處追查，發現陳姓負責人未依法辦理商業、公司或工廠登記，即在自宅製造、調配羊乳。

市調處將訂戶提供的「小叮噹鮮羊乳」檢體送食藥署檢驗，於羊乳中驗出含有牛成分，報請檢察官同意聲請搜索票執行搜索。

南檢掌握出貨時間後，昨天凌晨3點指揮台南市調查處近20名調查官及南市府衛生局人員搜索，現場查扣標示「100％全羊乳」、「寡糖」、「麥芽」、「巧克力」、「果汁」、「卵磷脂」、「草莓」及「新鮮牛奶」共計1700多瓶成品及作業工具，作業庫房搜出獲近20袋全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精等原料400餘公斤。陳姓夫婦及2名配送羊乳兼職員工，帶回台南市調查處詢問。

陳姓負責人（49歲）與妻子（47歲）供稱，他們雖有向台南市山上區某牧場購得羊乳，但為節省成本並降低羊騷味，故在羊乳中添加牛乳奶粉或奶精販賣。

陳姓夫婦起初供稱，他們自1995年底開始經營「小叮噹鮮羊乳」之初，即自市面購得全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精，以1成5比例添加在各類羊乳產品中。但因他們的供詞與查扣的配方表兜不攏，經調查官細問，陳姓夫婦才承認只有「100％全羊乳」、「寡糖」這兩種有含部分羊乳，其餘都是用全脂牛奶粉及奶精調製，再加入香料等食品添加物調味，以每瓶羊乳25元至26元不等價格販售，比市售的每瓶約30元低。

陳姓負責人供稱，含部分羊乳的「100％全羊乳」、「寡糖」兩種產品，每瓶可約降低2到3元成本，其餘用牛奶粉沖泡的更低，但未細究究竟低多少。