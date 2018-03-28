經營藥局涉詐千萬健保費 國民黨花蓮主委妻百萬元交保

2018-03-28 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏之妻周淳卿在花蓮市開設的「宏卿藥局」，被檢調查出有藥師從民國95年起，涉嫌未執行調劑業務卻偽造文書，詐領健保費逾千萬元，昨晚到藥局搜索，並傳喚周淳卿及郭姓藥師、邱姓護理長等人，3人均坦承犯行，今天分別以100萬、10萬、10萬元交保；鄒永宏也以關係人身分被約談到案，無保請回，他今天北上開會，手機未開機。

鄒永宏是花蓮縣醫師公會理事長，在花蓮市區開設宏卿診所，宏卿藥局與診所比鄰，由鄒妻周淳卿負責。

花蓮地檢署接獲線報，指宏卿藥局的藥師未實際執行調劑業務，卻偽造相關業務文書，向中央健保局詐領藥事服務費；檢方向健保局調出宏卿藥局健保申請資料後，認為涉嫌重大，昨指揮調查局東機站搜索藥局，並傳喚周淳卿、郭姓藥師、邱姓護理長及多名醫護人員查證。

檢調初步查出，宏卿藥局涉嫌從民國95年起以此手法詐領健保費，初估詐領金額逾千萬元，詳給金額正由健保局估算。檢方表示，周、郭、邱等3人都坦承犯行，訊後交保候傳，鄒永宏是診所負責人，因此也以關係人身分約談，訊後無保請回。