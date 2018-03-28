親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

經營藥局涉詐千萬健保費 國民黨花蓮主委妻百萬元交保

2018-03-28 18:22聯合報 記者王燕華╱即時報導

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏之妻周淳卿在花蓮市開設的「宏卿藥局」，被檢調查出有藥師從民國95年起，涉嫌未執行調劑業務卻偽造文書，詐領健保費逾千萬元，昨晚到藥局搜索，並傳喚周淳卿及郭姓藥師、邱姓護理長等人，3人均坦承犯行，今天分別以100萬、10萬、10萬元交保；鄒永宏也以關係人身分被約談到案，無保請回，他今天北上開會，手機未開機。

鄒永宏是花蓮縣醫師公會理事長，在花蓮市區開設宏卿診所，宏卿藥局與診所比鄰，由鄒妻周淳卿負責。

花蓮地檢署接獲線報，指宏卿藥局的藥師未實際執行調劑業務，卻偽造相關業務文書，向中央健保局詐領藥事服務費；檢方向健保局調出宏卿藥局健保申請資料後，認為涉嫌重大，昨指揮調查局東機站搜索藥局，並傳喚周淳卿、郭姓藥師、邱姓護理長及多名醫護人員查證。

檢調初步查出，宏卿藥局涉嫌從民國95年起以此手法詐領健保費，初估詐領金額逾千萬元，詳給金額正由健保局估算。檢方表示，周、郭、邱等3人都坦承犯行，訊後交保候傳，鄒永宏是診所負責人，因此也以關係人身分約談，訊後無保請回。

宏卿診所是花蓮老字號的診所，頗具知名度，院長鄒永宏曾於2012年獲得花蓮縣醫師公會頒發第5屆醫療奉獻獎；他是國民黨忠貞黨員，去年10月當選國民黨花蓮縣黨部主委，個性樸實的他人緣不錯，今天傳出其妻捲入詐領健保費的案件，讓不少親友、病患相當驚訝。

花蓮市宏卿藥局涉嫌詐領健保費，昨遭花蓮檢調搜索。記者王燕華／攝影
花蓮市宏卿藥局涉嫌詐領健保費，昨遭花蓮檢調搜索。記者王燕華／攝影
分享
涉嫌詐領健保費的花蓮市宏卿藥局，與宏卿診所比鄰。記者王燕華／攝影
涉嫌詐領健保費的花蓮市宏卿藥局，與宏卿診所比鄰。記者王燕華／攝影
分享

健保保費國民黨

相關新聞

李敖長女李文 提告認祖歸宗討遺產

2018-03-28 16:52

藝人陳盈潔被控亂簽本票 法官重判3年2月

2018-03-28 14:40

228赴慈林追思林家血案 多名悼念者疑成超速罰單苦主

2018-03-28 18:34

牛奶粉假冒鮮羊乳 送進台南500訂戶

2018-03-28 18:29

送到家裡的羊奶竟摻牛奶、奶粉 南市查獲不肖業者

2018-03-28 17:46

最高時速飆到198 國道超速大執法首日取締破千件

2018-03-28 16:57

花11萬看密醫抓中藥材 家人發現報警抓「陳老師」

2018-03-28 16:09

被士官長老公潑鹼險毀容 她同意和解「只想大事化小」

2018-03-28 15:23

男抽脂完3小時休克亡 診所更名醫師仍判2年

2018-03-28 15:15

風災重建貪200餘萬元 前秀林鄉長許淑銀二審判刑8年半

2018-03-28 15:03

不爽前妻交男友 妒火中燒拿鐵鎚打爆他的頭

2018-03-28 14:40

國道限速90公里開75 他開中線車道算「龜速」罰4千

2018-03-28 14:38

法官性騒輕判後 司法官員排排坐聽課

2018-03-28 14:29

陽信超貸案／纏訟10年 陳勝宏更二審改判2年6月

2018-03-28 14:13

架設監視器對準鄰居大門 退休教師侵害隱私判賠

2018-03-28 13:50

去年清明連假國道485件車禍 都是人為疏失

2018-03-28 13:31

復興航空林明昇的嬸嬸內線交易 吐錢換緩刑

2018-03-28 11:28

聖濰投資「外匯保證金」吸金3億 北檢聲押2主管

2018-03-28 10:53

陽信超貸案纏訟十年 前董事長陳勝宏改判2年6月

2018-03-28 10:35

印象台灣董座林原廣涉詐貸2億 檢方聲押禁見

2018-03-28 08:47

詐貸2億 飯店老董被拘提

2018-03-28 00:28

校園保全是狼 幽會小情侶遭殃

2018-03-28 00:20

知名藥師摟腰喇舌女助理 賠150萬認罪獲緩刑

2018-03-27 18:42

獨／安泰銀詐貸疑有內神通外鬼案外案

2018-03-27 18:12

在轎車噴漆罵球友「錶女」 他得花9萬5換自由

2018-03-27 17:14

北所、紅會開長照班　王清峰：人活著就需要創造價值

2018-03-27 17:00

「蛇姬」林采緹呼麻 經紀公司求償300萬元

2018-03-27 16:56

真的啦！ 國道警方今起連續5天取締超速違規大執法

2018-03-27 16:36

高學歷國小師強吻女學生 法官痛斥「本應為社會表率」

2018-03-27 14:18

大學生愛慕女同學性侵 賠償加繳國庫40萬換緩刑

2018-03-27 14:03

國小校長遭傳LINE威脅生命 起因是校門工程

2018-03-27 13:28

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

藝人陳盈潔被控亂簽本票 法官重判3年2月

2018-03-28 14:40

佛心！雇主拿1萬給外籍看護「沒花完不要回來」

2018-03-28 14:45

搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰

2018-03-28 10:41

影／新化老街70年泰香餅鋪起火 3人逃生憂出不了貨

2018-03-28 08:56

教化科長讀EMBA找受刑人代寫論文 中監：報矯正署懲處

2018-03-28 13:48

撞死中年女肇逃兩天才投案 男子稱焦慮症發作不敢下車

2018-03-28 15:03

警22槍擊斃通緝犯 朱學恒：我們支持你們到底

2018-03-28 08:37

影／新化老街全國歷史建築第二 一把火燒出問題

2018-03-28 09:59

金門暗夜喋血 兩方人馬KTV大火拼

2018-03-28 15:52

自助餐兩盒菜肉600元 網友：乾脆去吃吃到飽！

2018-03-28 15:33

警攔查「行動軍火庫」 匪卡彈被擊斃

2018-03-27 23:56

不當超車？台11線台東水往上流路段兩車對撞 5傷1命危

2018-03-28 17:49

夫半身不遂、女兒8歲…她喪命雲翠大樓 家屬永記台愛心

2018-03-27 21:47

出身警察家庭 「半夜電話響全家都會嚇醒」

2018-03-28 12:44

因腳受傷坐博愛座 竟被婦人罵「死胖子沒水準」

2018-03-28 14:21

石斑魚養不成 男子衣櫥秘室種大麻被查獲

2018-03-28 11:39

警匪槍戰／第一次被槍指著 第一次對人射擊

2018-03-28 00:07

安泰銀詐貸 76年次女嫌提8萬名牌包

2018-03-27 22:50

阿里山公路巨大落石擊中遊覽車 陸客團驚嚇

2018-03-28 12:09

影／逢甲翻車伯又來 網友報案報怨法律已死

2018-03-28 15:25

李敖長女李文 提告認祖歸宗討遺產

2018-03-28 16:52

22槍擊斃通緝犯 倖存兩嫌聲押

2018-03-27 23:56

偷拍高中女酒醉遭性侵 亂傳害慘好友

2018-03-28 11:58

警匪槍戰／深夜高雄 70組警網在街頭

2018-03-28 00:11

驚！高三生家中上吊亡 家人一進門焦急剪斷繩索

2018-03-27 20:28

躲過雄警22槍倖存 2嫌堅不吐實被羈押

2018-03-28 14:30

台東享溫馨KTV大亂鬥 警方循線逮人

2018-03-28 11:12

校園保全是狼 幽會小情侶遭殃

2018-03-28 00:20

最高時速飆到198 國道超速大執法首日取締破千件

2018-03-28 16:57

台鐵嚴追黃牛票 意外查出孝子故事

2018-03-28 14:41

Ubike騎士猛然左轉 慘遭機車高速撞噴飛重傷

2018-03-27 23:33

國道限速90公里開75 他開中線車道算「龜速」罰4千

2018-03-28 14:38

假好心攙扶老翁真搶劫 警方2小時人贓俱獲

2018-03-28 16:08

影／載廢金屬大貨車翻覆 台一舊路線受阻4小時

2018-03-28 10:54

詐貸2億 飯店老董被拘提

2018-03-28 00:28

安泰銀詐貸案 林原廣、廖婉瑩移送北檢

2018-03-27 18:42

台東果園有砲彈？ 精緻玩具差點嚇死果農

2018-03-28 09:49

復興航空林明昇的嬸嬸內線交易 吐錢換緩刑

2018-03-28 11:28

台正妹幫韓國歐巴找回手機 歐巴讚拾金不昧小學生

2018-03-28 09:51

印象台灣董座林原廣涉詐貸2億 檢方聲押禁見

2018-03-28 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top