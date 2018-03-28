最高時速飆到198 國道超速大執法首日取締破千件

2018-03-28 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道超速大執法的訊息持續受到關注，公路警察局交通科長吳燕山今天親上火線說明，這是加強國道「速度管理」的概念，因為根據統計分析，近年高速公路死亡事故前3大肇因：「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「未保持安全距離」，都與車速相關，警方強力取締超速，目的是為了保障用路人安全。

吳燕山說，依據經濟合作發展組織(OECD)與歐洲運輸部長會議(ECMT)於2006年發布的研究報告指出，當行車速度增加5％，受傷事故件數就會增加近10％，死亡事故件數則倍增到20％。

因為車速越快，駕駛人遇到緊急狀況所能運用的反應時間就越短，遵守交通規則是珍惜自己的生命，同時也尊重其他用路人的安全。

舉例來說，今年1、2月份國道發生4輛車以上連續追撞事故共有262件，多因駕駛人未能對應前方路況適度調整車速，導致發生追撞。今年至目前為止僅過87天，國道已經發生8件死亡車禍，奪走9條性命，比去年同期增加許多，

因此警方規畫專案勤務，針對超過速限20公里以上較嚴重超速行為加強取締，昨天首日共告發1005件，其中超速20-40公里有833件、超速40-60公里計131件、超速60公里以上41件。

吳燕山強調，國道警方加強執法強度，希望透過遏止違規超速行為，降低事故發生率，同時宣導「命，比速度重要」的概念，呼籲駕駛人針對交通狀況採取適當且合法的速率行駛。