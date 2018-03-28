被士官長老公潑鹼險毀容 她同意和解「只想大事化小」

2018-03-28 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



軍情局朱姓士官長因陳姓妻子要求離婚不滿，突拿強鹼朝妻子頭部澆淋，造成妻子全身多處灼傷、視力受損，朱被依重傷害罪嫌起訴後，賠償近300萬獲原諒。士林地方法院今開庭，朱再次強調自己僅是「普通傷害」；陳作證指出，朱當時拿一桶又一桶鹼水從她的頭部淋下去，她全身發熱、發痛，想要水沖洗，朱卻反將她壓在地上掐脖子，現在雙眼視力僅0.3、0.4，仍在治療追蹤中，「願意和解是想讓大事化小」。

陳庭上表示，她和朱2011年結婚，住在7坪大的套房，結婚前她有和朱清楚，希望婚後不要因為她飼養的貓吵架，若為了貓吵架，「我會選擇貓，而不是你」，朱也表示同意，但當時兩人常因貓發生爭吵，她堅持搬出去住，朱還傳LINE說「好自為之、祝你有美好回憶」。

陳案發當天準備至士林夜市擺攤，卻發現攤位遭人潑綠漆，且飾品全部被拿走，她調閱監視器發現是朱所為，著實嚇了一跳。她說，她雖有預感回家可能會被傷害，但擔心貓遭遇不測，她想回家帶貓出來，未料一進門發現家裡一團亂，朱衝上前朝她淋強鹼水，「淋完一桶再淋一桶」。