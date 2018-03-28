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藝人陳盈潔被控亂簽本票 法官重判3年2月

被士官長老公潑鹼險毀容 她同意和解「只想大事化小」

2018-03-28 15:23聯合報 記者林孟潔╱即時報導

軍情局朱姓士官長因陳姓妻子要求離婚不滿，突拿強鹼朝妻子頭部澆淋，造成妻子全身多處灼傷、視力受損，朱被依重傷害罪嫌起訴後，賠償近300萬獲原諒。士林地方法院今開庭，朱再次強調自己僅是「普通傷害」；陳作證指出，朱當時拿一桶又一桶鹼水從她的頭部淋下去，她全身發熱、發痛，想要水沖洗，朱卻反將她壓在地上掐脖子，現在雙眼視力僅0.3、0.4，仍在治療追蹤中，「願意和解是想讓大事化小」。

陳庭上表示，她和朱2011年結婚，住在7坪大的套房，結婚前她有和朱清楚，希望婚後不要因為她飼養的貓吵架，若為了貓吵架，「我會選擇貓，而不是你」，朱也表示同意，但當時兩人常因貓發生爭吵，她堅持搬出去住，朱還傳LINE說「好自為之、祝你有美好回憶」。

陳案發當天準備至士林夜市擺攤，卻發現攤位遭人潑綠漆，且飾品全部被拿走，她調閱監視器發現是朱所為，著實嚇了一跳。她說，她雖有預感回家可能會被傷害，但擔心貓遭遇不測，她想回家帶貓出來，未料一進門發現家裡一團亂，朱衝上前朝她淋強鹼水，「淋完一桶再淋一桶」。

陳說，她當時全身發熱、痛，且眼睛越來越模糊，她向朱表示，「快給我水，我很痛」，未料朱不理她，直接拉她去一旁，壓制在地上，用手掐住脖子，讓她快不能呼吸。她衝到廁所、流理台開水龍頭，但都沒有水，最後搭電梯下樓向管理員求救，沖水時頭髮和血水都被沖到地上。問及為何會同意和朱和解，陳庭後表示，「只是想把大事化小」。

陳姓妻子今天出庭作證。記者林孟潔／攝影
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朱姓士官長不滿妻子要離婚分居，竟拿強鹼朝妻子澆淋。本報資料照片
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結婚視力士官長

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