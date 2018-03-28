架設監視器對準鄰居大門 退休教師侵害隱私判賠

2018-03-28 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



退休的朱姓數學老師不滿鄰居邱姓教師所架設的監視器，對準他家大門口，藉以監視巷他家人進出，侵害到他的隱私權，請求損害賠償6萬元，邱否認故意侵害朱的隱私權，台中地院認定邱所為已侵害朱的隱私權，判決邱賠償1萬元。 退休的朱姓數學老師不滿鄰居邱姓教師所架設的監視器，對準他家大門口，藉以監視巷他家人進出，侵害到他的隱私權，請求損害賠償6萬元，邱否認故意侵害朱的隱私權，台中地院認定邱所為已侵害朱的隱私權，判決邱賠償1萬元。 圖／本報資料照 分享 facebook

朱男主張，邱於去年10月12日，私自在自家窗口上架設監視器，將鏡頭故意對準他家大門口，藉以監視他家人日常進出情形，使他家人的隱私權遭受嚴重侵害。

朱又說，邱架設監視器對準他家大門口後，他立即囑咐家人單獨外出務必注意是否有人跟蹤，他外出時也會隨時注意查看是否有人刻意跟隨，每次出門都戒慎恐懼，唯恐家人遭不測，心神始終無法安寧，他因此求助醫生，罹患輕鬱症須持續追蹤治療。

朱於去年11月2日寄存證信函給邱，請邱於7日內拆除監視器，但對方不理不睬，使他精神飽受極大的威脅與壓力，遂向法院請求排除侵害，請求邱移除對準他家的監視器，並給付6萬元。

邱姓教師辯稱，他所裝設的監視器是位於自家屋內的窗戶，攝影範圍為朱的門口前、及自家花園部分公共區域，並無拍攝朱房屋內部，從未想過要侵犯朱的隱私。

邱又說，朱寄發存證信函前，雙方即因他裝設監視器發生爭執，他於去年10月12日前即已將監視器線路拆除，但監視器沒有拆掉，他已於今年2月12日將監視器拆除。

法官查出，邱所設的監視器拍攝角度，可監看、攝錄到朱住家大門前方人員進出情形，於去年10月3日裝設，至今年2月12日自行移除，侵害朱隱私時間4個月，判決邱賠償朱新台幣1萬元。