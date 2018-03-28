陽信超貸案纏訟十年 前董事長陳勝宏改判2年6月

2018-03-28 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇位榮 ╱即時報導



陽信銀行前董事長陳勝宏。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook 陽信銀行超貸案，一審法院以陽信銀行前董事長陳勝宏不知情判他無罪，但檢方上訴二審後，台灣高等法院認定陳勝宏收受妻弟薛宗賢鉅額佣金，依銀行法共同背信未遂罪，改判陳勝宏有期徒刑3年2月，併科罰金350萬元，高院更一審判決陳勝宏2年8月，併科罰金250萬元，陳不服上訴，最高法院發回更審，高院更二審今天依銀行法共同背信罪，判決陳勝宏2年6月徒刑，併科罰金220萬元。本案已纏訟十年，仍可上訴。

至於陳勝宏的妻舅薛宗賢，高院更二審今天維持更一審判決，判他3年6月徒刑，併科罰金400萬元。

另外，陳勝宏的妻子、前立委薛凌，雖借款3億元給弟弟薛宗賢，一二審法院皆以沒有證據證明薛凌借款時已知悉款項用途，判決她無罪確定。

判決指出，2002年底，陽信銀行三重區消費金融中心前經理陳益源得知中華日報降價求售，認為有利可圖，與前襄理何明龍邀薛凌的弟弟薛宗賢出資；三人商議標下，再分層出售牟利。薛宗賢考量，若標到再向銀行貸款，只能以較低的實際成交價作為核准貸款的評估金額，獲利空間將減縮，於是與陳益源、何明龍共同偽造高於實際成交價的房地買賣契約，與姊夫陳勝宏商議，向陽信貸款，貸款的本息皆正常繳納。

陳益源部分，高院更二審今天判他2年徒刑，併科罰金200萬元。