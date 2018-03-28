新住民法規多 律師也要進修才能為弱勢發聲

2018-03-28 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市開辦新住民法律諮詢律師培訓營，強化律師了解新住民相關法規與實務經驗。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北市有10萬3390位新住民，為全台灣新住民最多的城市，新住民遇到的法律問題，部分與本國人不同，新北市府除了開設新住民法律諮詢服務櫃檯外，還與移民署、戶政司合作，舉辦「新住民法律諮詢律師培訓坊」，提升律師對新住民的法律與了解實務。

新北市長朱立倫說，新北約10萬名新住民中，有7萬餘名是大陸及港澳配偶最多，2萬多名為越印泰菲柬配偶，新住民自各地跨海來到台灣，卻因為國情、文化或與眼差異，也諳不法律成為弱勢族群。

法制局長黃怡騰說，新北共有3百位義務律師，但新住民相關法律與實務問題，律師在求學階段並沒有專業課程，因此請移民署等單位，提供專業的課程，也吸引新北市府公益律師共96位參加課程。

律師張琬萍說，過去曾為台籍男子跨海爭取扶養權，卻遇到官司未結束時，孩子卻遭生母帶回它國，造成在台灣官司打贏，仍無法爭取孩子，執業十多年相關問題有接觸過，對於初執業的律師可能就相對沒有經驗。

張琬萍也說，律師準備國家考試內容時，沒有新住民相關法律內容，一般律師有必要在接受相關課程，而台灣面對少子化狀況，新住民將會是大宗，需要解決的法律問題有非常多。

法制局表示，課程包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、國籍法等，探討新住民最常諮詢的婚姻、夫妻財產分配、子女監護權與繼承等法律問題。