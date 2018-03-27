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影／假檢警詐騙老梗退休課長退休金被騙50多萬

2018-03-27 22:12聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市一名從公所課長退休的趙姓男子今年2月接到詐騙集團電話，只他的帳戶遭人利用，變成洗錢工具，檢察官要監管帳戶，趙不疑有他，交付提款卡、帳戶與密碼，沒想到3天內被退休金被領57萬多元，警方獲報逮捕廖姓車手等5人。

高市警局刑警隊指出，上周執行「斬手專案」高市警局共逮捕35名車手，其中羈押15人。

高市刑警大隊偵七隊調查，公所課長退休的趙姓男子（60歲）今年2月接到詐騙集團來電，佯稱帳戶遭詐騙集團利用，變成洗錢帳戶，謊稱檢察官要監管帳戶，要被害人協助辦案，還保證事後會歸還。

趙卻信以為真，還將帳戶、提款卡以及密碼放置在住家巷口的汽車引擎蓋上，車手隨即取走後，在3天內將帳戶提領57萬多元，趙才發現，怎麼帳戶被監管後，錢卻變少，跑到派出所詢問後，才緊急發現遭詐騙。

警方展開調查，得知提款是林姓男子（17歲）與黃姓男子（18歲），上周二逮2人後往上溯源，再逮上游廖姓女子（23歲）、廖姓男子（38歲，過失致死前科）、陳姓女子（26歲），警方查出，廖為此車手集團車手頭，經以詐欺罪移送，廖男、黃男及鄭女遭收押禁見。

高市刑警大隊提醒，家中若接獲電話提到詐騙關鍵詞「檢察官監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「購物解除分期付款」、「假冒親友急需借錢（猜猜我是誰）」這些都是詐騙集團的慣用手法，民眾要秉持「一聽、二掛、三查」，以防遭詐騙。

警方逮捕提款的林姓車手。記者劉星君／翻攝
警方逮捕提款的林姓車手。記者劉星君／翻攝
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警方逮捕車手頭廖姓男子（左一）。記者劉星君／翻攝
警方逮捕車手頭廖姓男子（左一）。記者劉星君／翻攝
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警方逮捕取簿手黃姓男子。記者劉星君／翻攝
警方逮捕取簿手黃姓男子。記者劉星君／翻攝
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警方逮捕提款的車手黃姓男子。記者劉星君／翻攝
警方逮捕提款的車手黃姓男子。記者劉星君／翻攝
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警方逮捕提款的車手鄭姓女子。記者劉星君／翻攝
警方逮捕提款的車手鄭姓女子。記者劉星君／翻攝
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詐騙集團車手洗錢

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