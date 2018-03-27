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高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

小情侶校內嘗禁果 保全威脅「要付代價」性侵女學生

2018-03-27 14:42聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

東部某國中的葉姓保全保全在前年深夜，在校內發現一對七年級男女學在團體諮詢室欲偷嚐禁果，葉姓保全要求男學生離開，竟獨留下女學生並威脅「付出一點代價，不然就通報」，女學生擔心受罰不敢抵抗，慘遭葉姓保全性侵得逞，案經花蓮高分院審理，依妨害性自主罪判這名保全之狼5年6個月有期徒刑。

事情是發生在104年10月18日晚間10時許，因該國中保全系統發報異常，葉姓保全遂前往查看，發現該校一對男女學生，在該國中之團體諮詢室內逗留，2人向葉時富求情，請他不要報警及通報學校，葉當時要求二人離去。

沒想到，深夜校園內的保全系統再次發報異常，葉姓保全再次前往查看，發現這對男女學生竟又回到同間團體諮詢室內逗留，2人再次向葉男求饒，拜託葉姓保全不要通報，葉男竟要求男學生離開校園、留下女學生在諮詢室內，然後利用與女學生獨處，威脅女學生說，「你想要回家可以，但是不是要付出一點代價，不然就要通報」等語。

女學生聽到葉姓保全的威脅言語，擔心深夜滯留校內會被受罰，根本不敢抵抗葉姓保全淫行，葉男就以脅迫方式、違反女學生意願，在團體諮商室內性侵女學生得逞，女學生遭性侵後隨即騎單車逃到校外一座涼亭，跟男學生述說遭施暴的遭遇，並將過程向另名同班好友訴苦。

女學生好友得知後忿忿不平，鼓起勇氣告知學校老師，經學校老師深入追查，並找來被害女學生的外婆一起報警，才揪出這名保全之狼惡行。

花蓮地院去年6月一審判葉男5年6月有期徒刑，但葉男矢口否認犯行提上訴，日前案經花蓮高分院二審法官審理後，葉男仍否認犯行，控訴女學生「說謊」，但相關證詞不被法官採信，仍維持一審原判，仍可上訴。

葉姓保全遭控訴性侵女學生。圖／翻攝
葉姓保全遭控訴性侵女學生。圖／翻攝
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保全性侵單車

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