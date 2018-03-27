台中地院辦國民法官參審 審理「林崴」殺人案

2018-03-27 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地院舉辦「國民法官」參審，今天上午在54名報到人選中，由電腦抽取17人，再由審核小組遴選6名國民法官、2名備取國民法官，模擬法庭取材男子林崴（化名）殺人的真實案例，下午進行審理。

國民法官資格須年滿23歲、高中以上教育程度的中華民國國民，且在地方法院轄區內繼續居住4個月以上，就有被隨機抽選成為國民法官、備位國民法官的資格，但若曾被判有期徒刑確定，或與被告人為配偶、8等親內的血親等，資格將被剔除。

在職業限制上，像是正副總統、各級政府機關首長、黨務人員或是法律專業人士如法官、律師等，也不得被選任為國民法官

台中地院於1月11日，在中院會議室以電腦隨機抽取方式，由台中市政府提供「大水庫」人選，提供上千人符合資格名冊，隨機抽取百名人選，再由法院將書面調查表寄給他們，至2月26日有65人陸續回覆有意願參加。

今天報到的有54人，先由電腦抽取17人，審核小組由3名法官、2名檢察官、2名律師組成，針對「有無偏見、預斷之虞」詢問參與者，遴選6名國民法官、2名備取國民法官，每日可領取日旅費2000元，未選中的人，給予500元旅費。

中院模擬法庭案件取材真實案例，男子林崴不滿女子陳巧蕊要與他分手，持刀侵入陳女家，殺死陳女的祖父、還殺傷陳女的父親，被依殺人等罪起訴。