台中地院辦國民法官參審 審理「林崴」殺人案
台中地院舉辦「國民法官」參審，今天上午在54名報到人選中，由電腦抽取17人，再由審核小組遴選6名國民法官、2名備取國民法官，模擬法庭取材男子林崴（化名）殺人的真實案例，下午進行審理。
國民法官資格須年滿23歲、高中以上教育程度的中華民國國民，且在地方法院轄區內繼續居住4個月以上，就有被隨機抽選成為國民法官、備位國民法官的資格，但若曾被判有期徒刑確定，或與被告人為配偶、8等親內的血親等，資格將被剔除。
在職業限制上，像是正副總統、各級政府機關首長、黨務人員或是法律專業人士如法官、律師等，也不得被選任為國民法官
台中地院於1月11日，在中院會議室以電腦隨機抽取方式，由台中市政府提供「大水庫」人選，提供上千人符合資格名冊，隨機抽取百名人選，再由法院將書面調查表寄給他們，至2月26日有65人陸續回覆有意願參加。
今天報到的有54人，先由電腦抽取17人，審核小組由3名法官、2名檢察官、2名律師組成，針對「有無偏見、預斷之虞」詢問參與者，遴選6名國民法官、2名備取國民法官，每日可領取日旅費2000元，未選中的人，給予500元旅費。
中院模擬法庭案件取材真實案例，男子林崴不滿女子陳巧蕊要與他分手，持刀侵入陳女家，殺死陳女的祖父、還殺傷陳女的父親，被依殺人等罪起訴。
下午進行調查庭，由選出的6位國民法官與3名職業法官共同審理，職業法官及國民法官在評議時「票票等值」，評議時只要有2/3的法官，即6票以上認為被告有罪，且其中至少一票是職業法官投的，那麼被告就會被判有罪，刑期則由全體法官過半數意見決定。
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